La continuidad de Fernando Jaramillo en Dimayor sigue en vilo

La continuidad de Fernando Jaramillo como presidente de la Dimayor sigue en vilo después de que este martes continuara la reunión informal para discutir su labor al frente de la entidad.

El grupo de clubes opositores a la gestión de Jaramillo centró sus críticas en varios aspectos, entre ellos, no haber conseguido más recursos para los clubes y el hecho de no haber avanzado en el proceso de la reforma de estatutos de la entidad ni en la reducción de gastos de planta en la Dimayor.



(Lea también: James Rodríguez suena para un gigante de Italia)



Pero la mayor crítica hacia Jaramillo fue su cercanía con Gustavo Serpa, el máximo accionista de Millonarios. “Lo que no se ve bien es que se la haya pasado en el camerino de Millonarios. No se ve bien y menos para un partido de final”, dijo Gabriel Camargo, presidente del Tolima, rival de Millos en la definición del título, a Blu Radio.



Al respecto, Jaramillo le respondió a la misma emisora: “Ni siquiera bajé a los camerinos, solo fui al vestuario de los árbitros para darles mi apoyo. En Ibagué sí entré a los camerinos, a todos, del Tolima, Millonarios y el de los árbitros”.



Jaramillo estaba visiblemente molesto por las críticas. Cabe recordar que, en una primera reunión, realizada el lunes, el dirigente puso el cargo a disposición de la asamblea, pero espera salir adelante.



(En otras noticias: 'Jugar con tres en la mitad no es la primera alternativa': Rueda)



“Él no se rinde a continuar en esta crisis, a sacar el fútbol hasta que la normalidad retorne. Después, ya veremos”, dijo uno de los presidentes consultados por EL TIEMPO.



En la reunión se decidió que se convocará una asamblea extraordinaria en la que estudiarán un acta que se elaborará acerca de la situación del actual presidente de la Dimayor.



