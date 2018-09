La asistencia a fútbol en Colombia, en caída libre

Las tribunas vacías se han vuelto una constante en el fútbol profesional colombiano. En las primeras diez jornadas de la Liga, el promedio de asistencia, según los datos suministrados por algunos clubes y los aproximados enviados por los periodistas y colaboradores de EL TIEMPO, apenas es de 6.010 espectadores, el más bajo de la historia de los torneos cortos: en el último año, la caída ha sido del 38 por ciento (véase gráfico).

El tema ya tiene preocupados a los directivos del fútbol colombiano, que intentan traer a los hinchas de regreso a los estadios. En algunos casos, la caída tiene mucho que ver con el resultado deportivo de los equipos. Como Nacional, que en el primer semestre, cuando llegó a la final, llevó, en promedio, 25.484 espectadores y que hoy está en 15.088. O Medellín, que de tener un promedio de 34.069 en 2015-I, cuando fue subcampeón, ahora, sin contar el partido de este sábado frente a Santa Fe, andaba por 13.247. Y esos son los dos equipos que más gente están llevando este semestre.

Pero el rendimiento de los equipos no es el único factor. La sensación de inseguridad a la hora de ir a los estadios también afecta, a tal punto que el nuevo presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, es partidario de la mano dura.



“Quiero anunciarles a las barras o a los que van al estadio a cometer hechos delictivos: a partir del lunes, yo mismo, como presidente de la Dimayor, voy a llevar los casos a la Fiscalía, no voy a permitir que se pase por encima de la ley. Que salten, brinquen lo que quieran, esa pasión es buena, pero la pasión no significa delito y el campo del delito se soluciona ante las autoridades”, dijo Vélez.



Esa combinación de malos resultados y sensación de inseguridad ha afectado a clubes como América, que pasó de tener un promedio de 24.006 espectadores en el semestre que regresó de la B a 6.570 en el actual.

“Nosotros hemos tenido muchos problemas este semestre: bajo desempeño deportivo, alguna rebelión de las barras que no querían asistir porque el equipo no ganaba, más un cierre por parte de la Alcaldía de Cali por problemas que no fueron dentro del estadio. Confiamos en que, entrando a las finales, mejoremos nuestro promedio”, explicó el máximo accionista del América, Tulio Gómez.



Hay otros dos factores, según Enrique Camacho, presidente de Millonarios, que también influyen en la caída de las asistencias. Ese club pasó de tener 17.245 espectadores en promedio, hace un año, a 12.792 hasta el viernes, sin contar el duelo con Once Caldas. “El factor de la infraestructura de los estadios nos afecta. En Bogotá el acceso es difícil, los parqueaderos son insuficientes, cuando llueve la gente se moja por la forma como está construido el estadio, la movilidad es bien complicada. Mucha gente prefiere quedarse en casa. Y el otro, que es el que más pesa, es el efecto de la televisión: hoy se transmiten todos los partidos y en nuestro caso, muchas veces los horarios desestimulan la asistencia. El horario de la noche no es el plan familiar más adecuado. Venimos de jugar el domingo pasado a las 8 de la noche contra Junior, contra Once Caldas vamos a la misma hora. Ese es un horario difícil para llevar a los niños”, explicó Camacho.

Gómez coincide en que la televisión afecta mucho las taquillas. “La gente prefiere ver el partido en su casa. La TV nos está quitando muchos espectadores. Por eso también estamos pidiendo mejorar los ingresos por televisión”, dijo.



El presidente de la Dimayor, aparte del tema de la seguridad, espera tomar medidas para hacer más atractivo el fútbol para la gente. “Lo primero, debemos hacer que el espectáculo sea más competitivo. Segundo, cómo llevar de nuevo las familias a los estadios. Vamos a empezar a pasar los partidos en los estadios donde hay pantallas, pasar las repeticiones. Vamos a ver la posibilidad de que vuelva a haber preliminares, que pueden ser los del fútbol femenino”, explicó Vélez.



Asimismo hay casos puntuales que han reducido las asistencias, como el de Junior, que ha jugado varios partidos en el Romelio Martínez, un estadio de mucha menor capacidad que el Roberto Meléndez. Pero en general los puntos en común son los mismos: seguridad, la competencia con la televisión y el nivel del espectáculo. Aún faltan las finales y eso debe levantar el promedio, pero hasta ahora, las tribunas están más vacías que nunca.







José Orlando Ascencio

Subeditor de DEPORTES

En twitter: @josasc