Asamblea de Dimayor, al detalle: este es el debate que hay ahora

La asamblea de clubes de la Dimayor tiene tantos temas pendientes por resolver, que esta vez la reunión de los presidentes de los 36 clubes tomará dos días, entre este miércoles y jueves, para resolverlos.

Lo primero que tendrá que enfrentar el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, es a un grupo de presidentes que llegarán a protestar por el retraso en la entrega de los dineros correspondientes al contrato de televisión internacional, firmado con el fondo de inversión estadounidense Pruden Corporate Finance (PCF).



Tres directivos encabezan el movimiento contra Vélez: José Augusto Cadena, del Cúcuta Deportivo; César Guzmán, de Patriotas, y Carlos Mario Zuluaga, de Equidad. Además de estos tres clubes, contarían con el respaldo de Llaneros, Real San Andrés, Junior, Barranquilla y Santa Fe, y probablemente, Bogotá o Cortuluá.



Sin embargo, no tienen los votos para tratar de tumbar a Vélez. Cabe recordar que se necesitan 19 de los 36 votos, es decir, mayoría simple.



Ese mismo movimiento intentó montar a Zuluaga en la presidencia de la entidad.



El presidente de la Dimayor llegaría con, lo que considera, 'tres ases' bajo la manga para mitigar el tema.



El primero: a PCF lo respaldan unos fondos de inversión brasileños. Vélez se reunió con ellos en Miami.



La carta que se jugaría Vélez es una manifestación de esos fondos de que, a pesar de los problemas, y de que la plata aún no ha llegado, quieren seguir en el negocio y solucionar el asunto para firmar el acuerdo en los términos establecidos.



Con eso, pediría más tiempo para encaminar el negocio.



Uno de los inconvenientes que tienen frenada la negociación es que RCN, que tenía los derechos de televisión internacional, había hecho una cesión a una plataforma en streaming, similar a Netflix.



Se dice que en el inventario de obligaciones en el nuevo contrato de TV internacional estaba incompleto.

Nuevos patrocinios

Vélez tiene una segunda carta para presentar a los clubes: tendría listos tres patrocinadores para los campeonatos, con contratos a cinco años, a razón de 10 millones de dólares anuales (unos 3.300 millones de pesos).



El auspiciante principal es Betplay, que pondría cerca de 8 millones de dólares anuales. Habría dos patrocinadores secundarios: Bavaria y Coca Cola, que pondrían la cifra restante.



Con esa oferta sobre la mesa, si la asamblea autoriza, los contratos se firmarían la próxima semana y sobre eso, Vélez haría el anuncio de anticipos de dinero para los clubes. Esa es su tercera carta.



Vélez dirá además que está buscando alternativas de fuentes de recursos, dentro de lo cual no se descarta pedir unos créditos rotativos con base en los nuevos patrocinadores. lo que les permitiría tener recursos frescos a los equipos para cerrar el año. De esta manera, responderá a los críticos que lo atacan por no haber conseguido recursos durante su mandato.

¿La cabeza de Vélez, en juego?

Con estas propuestas de nuevos patrocinios para los campeonatos que permitan darles anticipos a los clubes, más tiempo para sacar adelante el negocio de la TV internacional para recibir los dineros prometidos y aprobados y que aún no han llegado, comenzará un debate que se espera duro de parte de los opositores ya mencionados.



Algunos de ellos insistirán en rechazar la gestión de Vélez y en pedir su cabeza, pero no tendrían los votos necesarios para lograr ese objetivo. Además, varios presidentes de clubes opositores no ven una persona fuerte para sumir ese cargo en este momento.



Así las cosas, se abriría paso la posibilidad de darle tiempo, quizás hasta febrero del próximo año, a ver si las platas, especialmente de la TV internacional, llegan a los equipos.

Una reforma polémica

Otro tema que se estudiará en la asamblea es una reforma de estatutos. En ella, además de reacomodar las funciones de la presidencia de la Dimayor y la asignación de los clubes en las diferentes comisiones, entraría un punto muy polémico.



Varios equipos llegan a la asamblea con la propuesta de prohibirle a la Dimayor, por estatutos, inmiscuirse en cualquier tema de asunto laboral, con la idea de que la entidad no tiene nada que ver en eso y que cada caso debe resolverse individualmetne con cada club.



Esta idea aparece como una respuesta directa al pliego de peticiones que presentó la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que estuvo a punto de generar un cese de actividades, que después fue levantado. El tema se enfrío a la espera de una reunión que está citada para el primero de noviembre.



Con la reforma planteada, la Dimayor no podría meterse en esos temas y Acolfutpro tendría que negociar con cada equipo. Eso lo puede pelear la agremiación, pero los directivos consideran que, al incluirlo en la reforma, quedarían amparados bajo el concepto de la presunción de legalidad. En caso de que eso sea así, tendrían que esperar a que un juez resolviera ese tema.

El tema deportivo está caliente

Pero el problema más grave es el deportivo, y tiene que ver con las demandas que llevaron Deportes Tolima y Envigado al TAS, reclamando los puntos de los partidos frente a Rionegro y América, respectivamente. En ambos casos, fue por la inclusión del mismo jugador, Rafael Carrascal.



Gabriel Camargo, presidente del Tolima, insistirá en que su equipo puede recibir los tres puntos de esa demanda y que eso le da posibilidad de ser cabeza de serie, quitándole ese lugar al América de Cali.



La relación entre Camargo y Tulio Gómez, máximo accionista del América, quedó muy deteriorada por el caso Carrascal. El jugador renunció al Tolima y firmó con los rojos, pero el club de Ibagué lo incluyó en planilla en el juego contra Rionegro, por lo cual perdió los puntos.



Camargo insistirá en esperar a que su reclamo sea resuelto y que mientras eso pase, no podría hacerse el sorteo de los cuadrangulares semifinales. Es decir, el campeonato quedaría parado. Cabe recordar que Dimayor ya anunció que ese sorteo se hará el martes 5 de noviembre.



Aunque Dimayor expidió una habilitación provisional a Carrascal, Envigado llevó al TAS la demanda del partido contra América, que en los tribunales locales fue desestimada.



En la asamblea se estudia la posibilidad de que el tema se resuelva internamente y no se espere el concepto del TAS para no trastocar el desarrollo del campeonato, y que lo que suceda en la cancha quede como cosa juzgada.

Sistema de campeonato

Algunos clubes de los llamados grandes, tiene la idea de cambiar el sistema de campeonato por uno de un solo año (de julio a junio) y algunos pequeños intentarán cambiar el descenso, para evitar unos el promedio de puntos y, otros, que los ascendidos suban con el puntaje acumulado del último.



Así mismo, se tratará el número de jugadores inscritos.



