Mientras Atlético Nacional terminó la jornada el sábado como líder de la Liga tras vencer 0-2 a Millonarios en El Campín, Junior de Barranquilla se sacudió de la derrota contra los verdes la semana pasada y venció 1-0 a La Equidad en el estadio Roberto Meléndez.

El único gol del partido lo anotó Gabriel Fuentes, a los 23 minutos, al anotar un penalti luego de una mano de Pablo Sabbag en el área de La Equidad que fue revisada por el VAR.



(Lea también: Egan Bernal: Beloki y Horrillo, historias de fe para el ídolo colombiano)



El equipo que dirige Juan Cruz Real llegó a seis puntos en la tabla de posiciones de la Liga y por ahora es tercero.



En el primer partido de la fecha, Cortuluá y Santa Fe empataron 1-1, con tantos de Luis Carlos Ruiz para el local y Dairon Mosquera para el visitante.



En Rionegro, Águilas Doradas y Once Caldas igualaron a un gol. Los visitantes se fueron en ventaja con un tanto de Dannovi Quiñónez, de cabeza, a los 45+1.



(Lea también: El repechaje, un salvavidas para la Selección Colombia (Último tango)



El empate llegó con un tanto de Jhonier Blanco, a los 59, en una jugada discutida por los visitantes por posible fuera de lugar, pero el VAR validó la acción. El videoarbitraje anuló posteriormente otro tanto de Águilas Doradas, conseguido por Marco Pérez, por posición adelantada.



Nacional venció 0-2 a Millonarios en el juego de fondo del sábado.

Partidos del domingo y el lunes en la Liga 2022-I

Domingo

Patriotas vs. Pereira (2 p. m.)

Medellín vs. Cali (4:05 p. m.)

América vs. Bucaramanga (6:10 p. m.)

Alianza Petrolera vs. Envigado (8:15 p. m.)



Lunes

Pasto vs. Jaguares (6 p. m.)

Tolima vs. Magdalena (8:05 p. m.)

Tabla de posiciones de la Liga

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del sábado. pic.twitter.com/HUVEzcaJUK — Orlando Ascencio (@josasc) January 30, 2022

DEPORTES