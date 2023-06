Junior quiere cambiar la cara en el segundo semestre. La salida de Sebastián Viera, uno de los jugadores insignias del club es un paso más.

Es claro que no han dado un paso sin ver el futuro y en medio de las discusiones sobre si era o no la forma correcta, la interna del equipo planificaba cuál sería el dueño del arco, para el segundo semestre.

Hernán 'Bolillo' Gómez ha dicho que hay que traer un arquero de experiencia para soportar la presión de la afición barranquillera.



Gracias a la información del programa El Bordillo, el elegido por Gómez sería Andrés Mosquera Marmolejo, el golero de Independiente Medellín.



Se comenta que estarían a la espera de la culminación de las competiciones en la Liga por parte del poderoso.



Comienza de esta forma un revolcón en el club barranquillero, que quiere llegar a sumar una estrella más en su escudo.

