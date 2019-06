Prográmese: estas son las fechas de la final del fútbol colombiano

Junior y Pasto se clasificaron este miércoles para la final del fútbol colombiano, en serie que disputarán desde este fin de semana, con el partido de ida que será en Barranquilla - sábado 8 de junio-, en el estadio Metropolitano, mientras que el juego de vuelta, por ahora, será en Ipiales - miércoles 12 de junio-.

Ipiales, la sede que tuvo Pasto en esta temporada, no tiene luz artificial por lo que se está en espera de la confirmación de la Dimayor sobre si será o no la sede de el juego de vuelta de la final. Además, el estadio no cuenta con la infraestructura necesaria para un partido de estas características.

Junior logró su clasificación luego de derrotar de visitante al Atlético Nacional, 2-3. Su clasificación estuvo llena de angustia, porque en el otro partido el Deportes Tolima le ganó al Cali, pero por diferencia de goles, el cupo fue para el cuadro costeño, que iniciará la serie en su casa.



Por parte, Pasto recibió el premio a una gran campaña, en la que fue tumbando todos los obstáculos. En el cuadrangular A superó en puntos al favorito Millonarios. El equipo, dirigido por Alexis García, logró 13 puntos, contra 11 de los embajadores.



DEPORTES