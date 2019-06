Junior y Pasto abren el primer capítulo de la final de la Liga

Julio Comesaña comenzará a jugar esta noche desde el banco su segunda final consecutiva en el fútbol colombiano. Es un hombre que confía plenamente en el plantel del Junior de Barranquilla, que desde las 7:30 de la noche en el estadio Metropolitano buscará aumentar su historia con el equipo ‘tiburón’, al enfrentar en el juego de ida al Deportivo Pasto.

“Yo me imaginaba que el equipo tenía con qué estar en la final, no lo dije por quedar bien con nadie, porque ni en el Junior me habían llamado para nada, pensaba que debía estar en la final estando yo o no estando. Afortunadamente se dio esto y nos da tranquilidad”, manifestó el viernes Comesaña, quien además es el DT más ganador en la historia del plantel profesional.

Junior llegó a la final tras ser líder del Grupo B de las semifinales. En el camino quedaron Deportivo Cali, Nacional y Tolima. Comesaña llegó al banco para la segunda fecha del cuadrangular y el equipo dejó en el olvido su falta de fluidez ofensiva con el paso de los partidos. Pasto, por su parte, se impuso, haciendo gala de un gran orden táctico, frente a Unión Magdalena. América y Millonarios.



Será la de esta vez la segunda final del entrenador Alexis García frente a Junior. La anterior se remonta al año 2010, cuando en el primer semestre cayó ante el equipo barranquillero siendo el timonel de La Equidad.



“Pasto es un rival de cuidado, de todas maneras en nuestra cabeza lo que está es ganar el campeonato. Ahora hay que mirar cómo vamos a hacer para ganarlo. Tenemos que buscar ganar en casa, por más que afuera nos vaya bien, tenemos que hacer pesar la localía”, agregó Comesaña, quien ya es artífice de dos estrellas junioristas, al igual que de una Copa Colombia y un par de subcampeonatos.

“Lo importante es que han servido para esa clasificación a la final, aquí es donde Junior merece estar, por eso nos preparamos todos los días para disfrutar de estas finales. Pasto fue un equipo muy regular durante el torneo, con un nivel muy alto, un equipo con trabajo, que no da espacios. Nosotros tenemos que ser muy inteligentes, no dar papaya en la parte de atrás y adelante tener mucha movilidad, mucha paciencia porque sabemos lo que nos vamos a encontrar”, sostuvo Sebastián Hernández, clave en los partidos recientes.

Julio Avelino Comesaña, DT del Junior. Foto: CARLOS CAPELLA/CEET

En Junior hay algunas dudas tras las lesiones de Daniel Moreno, Willer Ditta y Fredy Hinestroza.



Posible formación: Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, César Haydar, Gabriel Fuentes; Luis Narváez, Víctor Cantillo, James Sánchez, Sebastián Hernández; Teófilo Gutiérrez y Michael Rangel.

Pasto busca el sueño de Alexis

Alexis García, un chocoano que se ganó el cariño y el respeto de los aficionados, piensa que esta vez se hará realidad el sueño de conseguir su primer título y con base a un equipo que lo puso a soñar, pueda levantar la copa en este año y superar su trayectoria profesional, la cual solo le falta la estrella, esquiva con La Equidad.

El estratega, quien llegó en diciembre, recibe un equipo con 16 jugadores nuevos, en definitiva, todos son nuevos para él, ocupando los últimos lugares del descenso, con una actitud pesimista de aficionados, indicó que: “logró fortalecer los valores, para soportar muchas cosas, grupo humilde, el mejor grupo que he dirigido, hay respeto, se habló desde un principio de ser atrevidos en los sueños, soportando las tormentas y nunca dejar de trabajar, para llegar a lo que se quería”.

Alexis García, técnico del Deportivo Pasto. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

De igual manera defendió la actitud de sus jugadores, por su capacidad de convertir un equipo sólido y se da un gran paso, logrando 44 puntos en cuatro meses y lo que viene es más importante, agradeciendo el respaldo de los directivos de haber aceptado su propuesta.



Para enfrentar al Junior, se encuentran habilitados la gran mayoría de los jugadores, dando confianza al cuerpo técnico y tranquilidad a los aficionados, que desean ver a los integrantes, dar la vuelta olímpica donde les corresponda actuar.



El gran ausente será Andrey Estupiñán quien, por acumular cinco tarjetas amarillas, se pierde el primer partido de la final y de Mariano Vásquez, quien resulto golpeado en el partido contra el Magdalena. Los demás jugadores están a disposición del cuerpo técnico.



Posible formación: Neto Volpi, Fabián Viáfara, Anier Figueroa, Geisson Perea, José Ortiz, Daniel Giraldo, Camilo Ayala, Henry Rojas, Jown Cardona, Carlos Núñez, Ray Vanegas.



