Junior y Atlético Nacional empataron 1-1 en Barranquilla, en el cierre del cuadrangular A de la Liga II, despidiendo así el año, mientras que el Deportivo Cali, con ese resultado, aseguró su cupo a la Copa Libertadores del 2022.



Bajo un marco de partido con tintes de amistoso y solo con el fin de cumplir, comenzó el partido en Barranquilla.

Nacional pegó primero

El conjunto antioqueño salió con una mejor disposición en campo y al minuto 7, tras un tiro de esquina cobrado por Yeison Guzmán al primer palo, llegó Jarlan Barrera, quien tomó la pelota y remató con pierna izquierda, luego de un rebote en Fredy Hinestroza, y la pelota se le coló a Sebastián Viera en el palo de su mano izquierda para el 0-1.



Con el resultado en contra, Junior salió a atacar, aunque con más ímpetu que precisión. Luis González, Edwuin Cetré y Didier Moreno intentaron de media distancia, pero sus remates no tuvieron destino de gol. Al minuto 17 hubo una supuesta mano de Emmanuel Olivera y el árbitro Carlos Betancur recurrió el VAR para analizar la jugada y con cuatro minutos de deliberación, no sancionaron el penal.

El empate juniorista

El juego no tenía un claro dominador en el partido. Al minuto 31 y tras un golpe sufrido por Andrés Andrade, ingresó Jhon Solis, debutando en el fútbol profesional. En el minuto 35, una supuesta mano de Juan David Cabal, el árbitro no sancionó el penal ante el reclamo aireado de los jugadores locales.



Al minuto 42, hubo penal a favor del Junior, tras una carga de Emmanuel Olivera sobre Germán Mera. El VAR determinó la falta dos minutos después, Edwuin Cetré cambió la falta por el gol, decretando el empate en un partido donde ambos equipos generaron opciones, pero no hubo un claro dominador.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8