Junior y Tolima, duelo de máxima tensión por un cupo a la final de la Liga

Junior y Tolima tienen una cita con el futuro. Uno de los dos estará en la final del fútbol colombiano, el otro lamentará lo que pudo ser y no fue. Ambos llegan a la fecha definitiva del grupo A, hoy, con el mismo objetivo, ganar y clasificar, aunque al equipo de Ibagué le sirve el empate y esa es una ventaja de oro para librar su batalla en el Metropolitano de Barranquilla (8:15 p. m. TV de Win +).

Llegan como los dos mejores equipos del grupo A para disputar el partido más importante de esta jornada. El único partido en el que se juega algo, el cupo a la final. No fueron ni Millonarios ni Nacional ni América los que acapararon la atención de esta jornada, fueron estos dos equipos que han hecho méritos para ir a la disputa por el título contra el Independiente Medellín, que estará atento a ver cuál será su rival.



Tolima tuvo un parpadeo y ahí el panorama se le enredó. Venía como el líder sólido del grupo, con 12 puntos de 12 posibles, pero en la fecha anterior se estrelló contra Águilas Doradas, perdió en Ibagué 0-1, y por eso está hoy con la tensión de tener que buscar su clasificación en una plaza adversa como la de Barranquilla.



Sin embargo, Tolima se aferra a su ventaja, a tener 12 puntos y a depender de un empate. Así que entrará a la cancha del Metropolitano con el cupo a la final en el bolsillo y tendrá que defenderlo durante 90 minutos. El cuadro de Ibagué apela a la memoria de sus primeros 4 partidos del grupo y a lo que venía haciendo antes con el técnico David González, es decir, la derrota con Águilas es un lunar que no quieren repetir ni recordar. Tendrán una baja de peso, de quilates: el portero Neto Volpi, quien se lesionó en el juego anterior y quedó descartado.

Facebook Twitter Linkedin

Tolima vs. Cali y Junior vs. Águilas. Foto: Dimayor y Vanexa Romero

“Tenemos la convicción, la confianza de hacer un gran partido y conseguir el cupo a la final, ese es el objetivo. Ya hay un rival en el grupo B y nos corresponde a nosotros hacer nuestro trabajo”, dijo el técnico González en la antesala del compromiso. A su vez, el defensor Marlon Torres expresó: “Estamos tranquilos, más no confiados. Hemos venido haciendo un gran trabajo y el partido pasado no nos va a quitar eso. Vamos a salir a ganar en Barranquilla”, dijo.



Junior, por su parte, está crecido, motivado e ilusionado. Cuando parecía que quizá no iba a encontrar la fortaleza para ganar el grupo, se sacudió, se le dieron los resultados, y hoy está con 10 puntos, en plena pelea, y aunque está por debajo dos puntos y solo le sirve ganar, tiene a su favor su poderosa localía, cerrar en su estadio, el peor escenario para el club vinotinto.



“Estamos cerca de conseguir nuestro primer objetivo. Ahora todo depende de nosotros, debemos hacer un buen partido y enfrentamos a un gran rival que viene haciendo las cosas bien”, expresó el atacante Carlos Bacca en rueda de prensa. Bacca es uno de los gestores de la campaña del equipo costeño, encargado, con sus goles, de tenerlo en estas instancias, vivo y soñando con la final.



Junior y Tolima llegan al partido clave, uno de los dos cantará victoria e irá por la estrella.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

