El partido entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima estuvo marcado por la gran tensión con la que se jugó por la situación de ambos equipos; el primero, por la derrota contra Unión Magdalena en la Copa Colombia y el segundo, por la posición en la tabla.

Al final, el que respiró más tranquilo fue el Junior, que con su victoria 2-1, este domingo en el estadio Roberto Meléndez, subió al cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Liga, con 14 puntos.



El partido no escapó de las polémicas del VAR, en especial, una acción que terminó en un penalti a favor de los dirigidos por Juan Cruz Real, a los 12 minutos del segundo tiempo.

De un gol anulado a un penalti a favor del Junior



En un cobro de tiro de esquina, el portero William Cuesta salió a cortar un centro, pero en ese intento por despejar el balón terminó golpeando con su brazo la cabeza del zaguero del Junior Dany Rosero.



El árbitro central del partido, Carlos Ortega, no detuvo las acciones, pese a que Rosero se quedó tirado en el piso por el golpe que recibió. El juego siguió y la acción terminó con un gol del Junior, anotado por Fabián Sambueza.



El asistente de oriental, John Freddy Zambrano, mantuvo levantada la bandera para avisar de un fuera de juego de Rosero, que estaba en la trayectoria de la pelota.



Posteriormente, los jueces del VAR, encabezados por Mauricio Pérez, le avisaron a Ortega que revisara la acción entre Cuesta y Rosero. Después de cuatro minutos, el central sancionó penalti.

✅ ES PENAL: Rosero llega primero a la pelota por cuestión de nada, luego Cuesta también puñetea pero lleva las de perder porque fue anticipado por su rival. La acción termina siendo temeraria por la fuerza del choque, por eso el arquero de Tolima es amonestado. Ortega acierta. pic.twitter.com/FVxWZOrIgt — El VAR Central (Andrés JG) (@ElVarCentral) August 29, 2022

El técnico del Tolima, Hernán Torres, muy molesto, reunió a los jugadores al borde de la cancha, en actitud de no querer seguir jugando. Entre el momento de la falta de Cuesta y la reanudación del juego, pasaron casi nueve minutos.



Al final, el venezolano Luis 'Cariaco' González se paró frente a la pelota y cobró el penalti: lo tiró afuera.

➕ ¡Sonido metálico y seguimos empatados en Barranquilla! 💥#LALIGAxWIN pic.twitter.com/F5UTvCSOBV — Win Sports TV (@WinSportsTV) August 29, 2022

"Un arbitraje totalmente perverso. Si sigo hablando más, me van a dar pito. Mejor me quedo callado. El penal no es, el arquero no se puede quedar con las manos arriba como la estatua de la Libertad", dijo Torres, vestido con la camiseta del Tolima, en rueda de prensa.



