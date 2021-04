Junior dominó a Santa Fe y pudo seguir de largo, pero debe esperar

Junior de Barranquilla se quedó con el tercero de los cinco capítulos del duelo contra Santa Fe en este semestre, con una victoria en la que pudo haber seguido de largo, pero la expulsión de Marlon Piedrahíta le cambió los planes. El 3-1 de este domingo en Barranquilla deja en buena posición al equipo de Amaranto Perea, contra un rival que esta vez quedó en deuda. Y mucho.

El fútbol es impredecible: pueden entrar siempre los mismos hombres, pero las acciones van a cambiar. Y hay otras cosas que también juegan: el cansancio acumulado, el horario, el clima, el calor, la humedad, la actitud de los equipos...



Estos tres últimos factores tuvieron mucho que ver en este partido: una cosa es jugar en Barranquilla de noche y otra, a las 3:30 de la tarde, con el sol brillando y con una humedad que mata. Claro, afecta a los dos equipos, pero el que llega de la altitud lo sufre muchísimo más. Por eso, de entrada, Santa Fe intentó ser precavido, jugar con las líneas muy cerca de su arco y aguantar para luego buscar algo con velocidad.



Eso lo aprovechó Junior, que agarró la pelota, puso a sufrir a su rival y forzó un error de la línea de recuperación de Santa Fe: ya el portero Leandro Castellanos había detenido dos opciones claras de gol antes de que Luis ‘Cariaco’ González aprovechara la pasividad de Daniel Giraldo y Leonardo Pico para recibir un toque atrás de Miguel Ángel Borja y anotar el 1-0, a los 30 minutos.



Con el paso de los minutos, el arranque del segundo tiempo, el hecho de que la temperatura bajó un poquito y, sobre todo, que ya iba perdiendo, el técnico Hárold Rivera le apostó a adelantar un poco el equipo y a un cambio ofensivo, con la entrada de Jersson González, en lugar de Jhon Velásquez, que pasó inédito por la cancha del estadio Roberto Meléndez.



La idea se le estalló a Santa Fe en 12 minutos porque primero, Junior encontró una cantidad enorme de espacio para atacar, y segundo, porque la defensa cometió errores imperdonables. A los 3 minutos, un saque largo del portero Sebastián Viera permitió que entre Fredy Hinestroza y Gabriel Fuentes le hicieran superioridad numérica a Carlos Arboleda: el primero la peinó, el segundo tiró el centro y un tercero, Borja, llegó al punto penalti para hacer el 2-0.



Otro grave error, esta vez de Fainer Torijano, que intentó devolver un balón de palomita y acabó resbalándose, dejó a Miguel Ángel Borja mano a mano con Castellanos: 3-0, a los 9 de la segunda etapa. Poco antes, Junior no había aprovechado una falla terrible de Jeisson Palacios, que perdió un balón en la salida y terminó haciendo una falta en el borde del área.



Santa Fe le apostó al amor propio para tratar de arreglar el desastre y rápidamente encontró el descuento, a los 11, cuando Jeisson Palacios se fue al ataque y remató tras un centro de Jhon Arias y un toque a la mitad de González.



El partido le dio la opción de apretar el paso cuando el juez Wílmar Roldán echó a Marlon Piedrahíta por doble amarilla, a los 19 de la segunda etapa. La primera, en el remate del primer tiempo, fue motivo de polémica: los jueces del VAR le dijeron a Roldán que revisara un pisotón a Torijano. El central se mantuvo en su decisión inicial.



Tras la expulsión, el partido cambió. Fue Junior el que se recogió cerca de su área y fue Santa Fe el que dominó pelota y terreno, aunque, en realidad, no generó ni una opción clara de gol, ni una sola.



Santa Fe no recibía tres goles desde la final del año pasado contra América y, la verdad, el momento para volver a hacerlo fue el peor de la campaña. Ahora tendrá que remar desde atrás y ganar por dos goles para tratar de ir, al menos, a los lanzamientos desde el punto penalti. Un capítulo más de un duelo muy repetido.



