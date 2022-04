Junior venció a Santa Fe por 2-1 en la ida de los octavos de final de la Copa Colombia 2022, en partido disputado en el estadio Roberto Meléndez, de Barranquilla.

Santa Fe propuso desde los primeros minutos, no quiso especular ni esperar a que los dirigidos por Juan Cruz Real se llevaran el protagonismo.



(Lea también: Manuel Rincón envía un fuerte mensaje al conductor de la camioneta)

El primer gol de Junior, marcado por la polémica



Sin embargo, a los 7 minutos, en una polémica jugada en la que hubo falta de Fabián Sambueza a Andrey Estupiñán. El juez central, Héctor Rivera, no sancionó la infracción y en esa jugada, Miguel Ángel Borja puso el 1-0. Cabe recordar que en esta instancia de Copa no hay VAR.



Santa Fe no bajó los brazos, pero estuvo desordenado en defensa y Junior fustigó con sus jugadores de ataque, pero no resolvieron para ampliar la ventaja.



Cuando caía el primer tiempo, Wálmer Pacheco cometió un penalti infantil, y al 45+3’, el argentino Fernando Coniglio empató desde el punto blanco. 1-1 que era un gran premio para Santa Fe.



En la segunda parte, los visitantes se tomaron confianza y jugaron de tú a tú, con argumentos para llevarse el empate de Barranquilla.



Sin embargo, Junior tiene goleadores de raza, y a los 87 minutos apareció Fernando Uribe para retomar el rebote del arquero José Silva, para anotar el 2-1 para el local.



(En otras noticias: Luis Díaz: la increíble transformación de su casa familiar en La Guajira)



En tiempo agregado, el árbitro Héctor Rivera pitó penalti para Junior, por falta del portero José Johan Silva. Ómar Albornoz falló el cobro y dejó abierta la serie para el juego de vuelta, en Bogotá.



El juego dejó dos bajas para Santa Fe: una, el lateral Dairon Mosquera, a quien examinaban por una posible fractura en la cara por un choque cabeza a cabeza con un rival, y la segunda, el mediocampista Carlos Sánchez, a quien sacaron por un problema muscular leve.



DEPORTES

Con Futbolred