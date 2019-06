El juego de ida de la final tiene horario, el de vuelta no

Mientras la Dimayor ya anunció la fecha y el horario del partido de ida entre Junior de Barranquilla y el Deportivo Pasto, la programación y sede del encuentro de vuelta aún son una incógnita.

Lo ya definido: el sábado, Junior recibirá al Pasto en Barranquilla, a las 7:30 de la noche, y el partido se verá por Win Sports y RCN. El problema es el juego del miércoles, en el cual el equipo que dirige Alexis García será local.

La asamblea de Dimayor decidió en diciembre del año pasado aprobar el traslado temporal del Deportivo Pasto a Ipiales, mientras se realizan las obras de remodelación del estadio departamental Libertad, que irán, inicialmente, hasta octubre de este año.



Pasto ha jugado todo el semestre en ese escenario sin mayores inconvenientes e incluso, alegando razones de igualdad deportiva, la última fecha de los cuadrangulares semifinales, que incluía el partido Millonarios vs. América, se programó a las 3:30 de la tarde.



Pero ahora, Dimayor pide otras condiciones de seguridad.



"El departamento deportivo y el departamento de licencias de la Dimayor, han pedido un informe a la comisión de seguridad de Nariño, con las garantías mínimas que deben existir para el desarrollo de una final en la Liga Local, considerando que el partido es denominado con la categoría de triple A, por lo tanto, los agentes involucrados sostendrán una reunión extraordinaria este jueves a las 2:00 p.m. en Ipiales", dice el comunicado emitido por la entidad.



En caso de que no se pueda jugar en Ipiales, las alternativas serían Bogotá o Cali. El presidente del Pasto, Óscar Cazaubón, aseguró al programa 'Zona libre de humo': "La primera opción para nosotros sigue siendo Ipiales y vamos a luchar hasta el final".



