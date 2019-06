'Es poco, reconozco que queríamos más': Julio Comesaña

Julio Comesaña, técnico del Junior de Barranquilla, hizo énfasis en dos factores en la rueda de prensa posterior al triunfo 1-0 frente al Deportivo Pasto: una, el esquema defensivo del visitante, y dos, las bajas que lo obligaron a mover el equipo. Este fue su balance.

¿Alcanza este resultado? "Eso lo vamos a ver el miércoles por la noche, si alcanzó o no. Había que ganar, no recibimos goles, anotamos un gol. Es poco, reconozco que habíamos querido más. Enfrentamos a un rival que su sistema de marcación es férreo, persiguieron al hombre en la zona del medio campo, principalmente, nos costó circular la pelota, jugamos apurados. La gente nos empuja pero nos apuramos, gastamos mucha energía en el primer tiempo. Esa marca del adversario incomoda mucho y no permite encontrar la claridad y las faltas, es un equipo que está armado de jugar de una manera, no nos generaron situaciones".



El partido que esperaba. "A mí no me sorprendió nada de lo que vi esta noche, es lo mismo que pasó en el partido de la fase regular, se pararon igual, 4-5-1, la marca de Giraldo sobre Cantillo. A todas partes llegaba la sombra. Cuando se pone 1-0 algunas marcas siguieron iguales. Vamos a ver qué pasa cuando tengan que salir a buscar el partido. No lo deseaba, pero esperaba que pasara lo que sucedió el primer tiempo, nos falta velocidad en ataque, nos falta Díaz, nos falta Moreno, Hinestroza no venía entrenando, Germán no venía jugando. La idea era salir con Sambueza de entrada, Teófilo, Rangel e Hinestroza, pero si Sambueza se nos queda a los 15, 20, entonces salimos con un equipo a dar la pelea".



El esquema. "Nosotros no jugamos con un enganche, a quién le íbamos a lanzar, a la velocidad de quién. El partido no era fácil de manejar para nosotros, con las circunstancias que teníamos, ganamos".



La entrada de Sambueza. "Ya faltando 10 minutos tenía la decisión tomada. Con esa defensa férrea necesitábamos desequlibrio. Teníamos a Sánchez, lo pasamos a jugar de 8 y luego vi que necesitábamos a Hernández. Hay una sociedad que se conoce: Hernández, Sambueza, Piedrahíta. No se puede entrenar, son cosas que merman".



