Once Caldas le propinó a Junior su segunda derrota en Barranquilla

El duelo de necesitados en el estadio Metropolitano se lo llevó el visitante. Once Caldas sorprendió y le ganó 0-1 a Junior en Barranquilla en la octava fecha de la Liga del Fútbol Colombiano.

El mediocampista Javier Reina marcó el tanto que causó la segunda derrota para el cuadro rojiblanco en el Roberto Meléndez, donde América de Cali también se había llevado los 3 puntos, igualmente con un tanto en el tramo final del compromiso.



Ya es la cuarta caída en la Liga de Junior este semestre, pues también perdió de visitante contra Patriotas y Rionegro Águilas.



En busca de encontrar una mejoría en el juego, el técnico Julio Comesaña hizo movimiento en la terna de volantes ofensivos, juntando a los venezolanos Yohandry Orozco y Luis 'Cariaco' González, una vieja sociedad que nació en Colombia el año anterior en el Tolima. También alineó como extremo por derecha al resistido Daniel Moreno.



Pero durante los primeros minutos el balón se le extravió y estuvo más en poder del visitante, aunque con un control sin peligro porque no inquietó al portero Sebastián Viera. Incluso la única oportunidad del visitante fue al minuto 41, cuando ya era sometido por el local y logró sacudirse con un disparo de derecha de Johan Carbonero que salió desviado.



Junior necesitó de su primera opción de gol para empezar a jugar bien. Desde que al minuto 14, Orozco lanzó un tiro libre que pasó cerca del palo izquierda, el 'Tiburón' se adueñó de la pelota, comenzó a jugar bien arrinconado a su rival y llegándole varias veces, con Teófilo Gutiérrez siendo clave como el socio de sus compañeros.



Todos los del ataque tuvieron su oportunidad. Moreno, tras un centro de Fredy Hinestroza, anticipó a su marcador pero su remate desde el área chica se fue por encima. Hinestroza por segundo juego seguido comenzó como lateral izquierdo, en reemplazo de Gabriel Fuentes.



La siguiente fue del 'Cariaco', quien sacó un derechazo que pasó cerca al palo derecho. Por el otro poste se fue después un zurdazo de Orozco.



Posteriormente se presentó la mejor acción. Teófilo le lanzó la pelota a González, quien de cabeza jugó de una para Yohandry y el zurdo, quien apareció en el lugar que dejó libre Gutiérrez, remató de derecha y el portero Gerardo Ortiz despejó.



El arquero paraguayo también estuvo atento para dejar sin espacios a Teófilo cuando el delantero se había autohabilitado.



En los primeros minutos del segundo tiempo el balón también estuvo más en poder del 'blanco blanco' y esta vez sí atacó y estuvo a punto de abrir el marcador, de no ser por una doble ataja de Viera.



Kevin Londoño se juntó con Javier Reina y desbordó por derecha para luego habilitar dentro del área a David Lemos, quien de frente al arco remató y Viera atajó espectacularmente. El rebote lo peleó y lo ganó el exjuniorista Enrique Serje, se acomodó y disparó de zurda, encontrando otra vez bien parado al guardameta uruguayo.



El rojiblanco respondió con un derechazo de Teófilo que Ortiz mandó al tiro de esquina. Fue la única oportunidad clara del local en el complemento, un periodo en el que de nuevo volvió a jugar mal, como en casi todo el semestre.



Cuando el juego pintaba para el empate, Juan David Rodríguez estrelló el balón en el palo izquierdo, los defensas de Junior no despejaron y el rebote lo cazó Javier Reina, quien de una remató de zurda y batió a Viera para darle la victoria al equipo de Manizales, que tenía 3 años sin ganar en Barranquilla.



Luego de la anotación, Junior no tuvo claridad y el visitante no sufrió para mantener el resultado, pues hasta se acercó con la intención de ampliarlo.



Ambos oncenos quedaron con 10 puntos en la tabla de posiciones y se mantienen por fuera del grupo de los 8. En la novena fecha, Junior visitará al Atlético Bucaramanga, el lunes 2 de septiembre (8 p.m.), mientras que el Once recibirá el 31 de agosto al América (5 p.m.).



Ronald Soto Toncel

Para EL TIEMPO

Barranquilla