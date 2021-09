Nacional venció al Junior y cabalga el torneo

Atlético Nacional derrotó al Junior en su visita a Barranquilla, 1-3, y se ratificó en el liderato de la Liga Betplay, torneo que cabalga y en el que es el mejor elenco sin ninguna duda.

Los primeros minutos fueron, todos, para el Junior, que se fue encima en busca del primer tanto, mientras que su rival de turno no reaccionaba.



Fruto de esa presión llegó el primer tanto del juego, al minuto nueve de la parte inicial, por intermedio de Larry Vásquez, quien aprovechó un desborde por la izquierda del venezolano Luis González.



De ahí en adelante, el conjunto local, dirigido por Arturo Reyes, se hizo mucho más dueño del campo de juego, trató de aprovechar el mal momento de Nacional, que presentó problemas defensivos, pero no logró concretar.



Nacional, poco a poco, fue mejorando, se arrimó más a campo del Junior y al minuto 25 de la primera mitad llegó el empate, luego del cabezazo de Jonathan Álvez.



La primera parte terminó con dominio alterno, aunque el elenco de Alejandro Restrepo acabó siendo el duelo del balón.



Y en el segundo tiempo solo hubo un equipo: nacional. Muy pronto se fue arriba, un 1-2 con tanto de cabeza de Álvez, en el minuto 12, que confundió mucho más a un Junior que no encontró el camino.



Al minuto 34, Sebastián Gómez marcó el 1-3, en una jugaba confusa, en la que el juez central, Carlos Ortega, revisó el VAR y avaló la anotación.



Los últimos minutos fueron de control para Nacional, Alejandro Restrepo realizó cambios, refrescó el equipo y puso en desespero al Junior. En tiempo de descuento, un robo de balón de Jefferson Duque le quedó a Andrés Andrade, pero el ‘Rifle’ no logró concretar la jugada que pudo ser el cuarto gol de la noche.



El equipo verdolaga volvía a derrotar al Junior como visitante, tras casi seis años. La última vez fue el 17 de octubre de 2015, donde los antioqueños superaron por 0-4 a los barranquilleros, en una memorable actuación de Marlos Moreno.



En la próxima fecha, Junior recibe al Atlético Huila en juego pendiente por la octava fecha y luego visita a Águilas Doradas en Rionegro. Por su parte, Atlético Nacional recibe en el Atanasio al Deportivo Pasto.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

Deportes