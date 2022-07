Junior de Barranquilla venció 3-1 a Nacional, en medio del festejo por el regreso de Carlos Bacca al club, después de 10 años y medio. El partido se jugó en el estadio Roberto Meléndez.

Mientras Junior armaba su fiesta, Nacional sigue con la resaca tras obtener la estrella 17. Cometió muchos errores en defensa y ataque, no logró mejorar en el segundo tiempo y terminó sin su arquero, Kevin Mier, expulsado.



El juego tuvo pierna fuerte desde el comienzo: a los 7 minutos, una falta de Freddy Hinestroza sobre Sebastián Gómez sacó del campo unos minutos al volante de Nacional por un golpe en su tobillo derecho.

'Cariaco' abrió el camino para el Junior



A los 15 minutos, luego de un contraataque, Junior abrió el marcador: Luis González, con un remate cruzado desde el sector izquierdo y fuera del área, venció la portería de Kevin Mier. La acción nació de una espectacular salida al ataque de Walmer Pacheco.

'Cariaco' González (10) celebra con el DT Juan Cruz Real. Foto: Alejandro Matías. Agencia Kronos



Luego del gol, Nacional intentó recuperar rápidamente la pelota y adelantar sus líneas. En el minuto 22, Andrés Andrade, aprovechó un pase de Danovis Banguero, pero su remate fue rechazado por el equipo barranquillero. A los 32, Dorlan Pabón probó de media distancia, pero su remate lo rechazó la defensa local.



El esfuerzo de Nacional encontró premio en el minuto 36, cuando Jefferson Duque, de cabeza, anotó el 1-1, tras un cobro de tiro de esquina de Dorlan Pabón. Fue el gol número 94 de Duque, en 221 partidos con la camiseta verdolaga.



Junior volvió a ponerse al frente en el marcador a través de Carlos Esparragoza, quien aprovechó una habilitación de Carmelo Valencia y sobre el segundo palo, con pierna derecha, el volante definió con solvencia a la salida de Kevin Mier. El gol llegó en el tiempo de reposición de la primera etapa.

Un segundo tiempo marcado por las polémicas



En el complemento, en el 14, una falta de Emmanuel Olivera sobre Cetré ocasionó una serie de molestias y amonestaciones por parte del árbitro Edilson Ariza, la visita terminaba con Olivera, Jefferson Duque y Sebastián Gómez con tarjeta amarilla.



Junior se había quedado con 10 jugadores por una falta violenta de Freddy Hinestroza sobre Daniel Mantilla al minuto 19, el juez central no dudó en expulsar al volante surgido de la cantera de Nacional. Sin embargo, el árbitro fue llamado por el VAR para determinar si está bien expulsado. Dos minutos después, el árbitro cambió la roja por una amarilla.



A los 32, Kevin Mier hizo juego peligroso sobre Didier Moreno, quien luego de atajar la pelota quiso sacar rápido y al intentar zafarse de Moreno, le pegó al rival. El árbitro había sancionado penal. Sin embargo, el VAR llamó al árbitro, quien anuló el penal, pero expulsó a Mier.



En el minuto 43, un remate de Walmer Pacheco pegó en la mano de Álvaro Angulo, pese a no verlo el árbitro central, el VAR lo llamó y tras un minuto de análisis, determinó sancionar el penal a favor de Junior. Edwuin Cetré cambio la falta por el tercer gol a favor de Junior, con un remate certero al palo de la mano derecha de Luis Marquínez, quien entró por el sacrificado Yerson Candelo, tras la roja a Mier.



Junior logró su primer triunfo en el campeonato, pasando por encima del campeón vigente, con un juego muy serio. Nacional por su parte, deberá mejorar mucho para no ceder más puntos, apenas un punto de seis posibles y con Millonarios a la vuelta de la esquina, será un desafío importante para los dirigidos por Hernán Darío Herrera.



En la próxima fecha, Junior enfrentará a La Equidad en Bogotá, mientras que Atlético Nacional recibe en el Atanasio Girardot a Millonarios.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8