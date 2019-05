Junior lo intentó más, pero Nacional fue el que hizo el negocio: 0-0

Junior y Atlético protagonizaron en menos de un mes el segundo empate sin goles en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, esta vez en el primer partido del Grupo B de los cuadrangulares de la Liga del Fútbol Colombiano.

El equipo rojiblanco completó 10 partidos sin ganar en el torneo local, sumando ya 13 juegos empatados.



El homenaje que los jugadores rojiblancos le hicieron a sus progenitoras en el Día de las Madres, llevando sus nombres en sus camisetas, no lo pudieron redondear con el triunfo contra un rival que tuvo la baja de cuatro titulares.

Como en el juego del pasado 14 de abril, cuando también igualaron 0-0 en Barranquilla, durante la primera etapa los dos equipos no realizaron ni un solo remate directo al arco.



Junior tuvo la mayor parte del tiempo la posesión del balón y jugó en campo contrario, pero falló casi siempre en el pase final.



En las dos en las que acertó en la asistencia erró en la definición, como cuando Teófilo Gutiérrez le envió un centro a Luis Díaz y el guajiro cabeceó por encima de la portería.



Teófilo también fue protagonista de la otra jugada, esta vez recibiendo la habilitación del lateral izquierdo Gabriel Fuentes, pero definió desviado y terminó chocando contra el portero José Fernando Cuadrado, quien había salido a achicarle el espacio.



La otra aproximación fue a través del lateral derecho Marlon Piedrahita, quien desde su costado quiso sorprender amagando con centrar y tirando un remate que pasó pegado al palo izquierdo.



Al visitante le costó asociarse, hacer pases y seguidos y generar peligro, al punto que la única vez que hizo trabajar a Sebastián Viera fue al minuto 2 en una acción en la que Jean Luca Rivera disparó y la esférica se desvió en Rafael Pérez; el arquero retrocedió y la detuvo.



La segunda parte comenzó con un derechazo del uruguayo Pablo Cepellini por encima del pórtico.Fue la única aproximación de los verdes en la etapa complementaria.



A los 6 minutos, Junior remató directamente por primera vez, con un cabezazo de Rafael Pérez que Cuadrado despejó.



La más clara del local llegó con un tiro libre de su arquero Viera: la pelota iba camino a meterse en el ángulo derecho cuando Daniel Bocanegra retrocedió velozmente y con su cabeza evitó el gol.



Después fue Daniel Moreno el que gozó de otra opción clara: un centro de Fuentes se paseó por al área hasta llegarle al extremo, quien controló bien pero definió mal con la portería de frente.



De tiro libre también intentó Piedrahita, aunque Cuadrado logró controlar con facilidad en la mitad del arco. Más exigente para el guardameta fue después un disparó de Fuentes que logró sacar pegado al palo derecho.



En la segunda fecha del Grupo B, Junior visitará al Deportivo Cali y Nacional recibirá al Deportes Tolima. Ambos partidos serán el próximo jueves.

Síntesis

Junior: Sebastián Viera (6); Marlon Piedrahita (6), Willer Ditta (6), Rafael Pérez (6), Gabriel Fuentes (6); Luis Narváez (5), James Sánchez (5), Víctor Cantillo (6); Luis Díaz (6), Fredy Hinestroza (5) y Teófilo Gutiérrez (5).

D.T.: Julio Comesaña.



Cambios: Daniel Moreno por Hinestroza (10 st) y Sebastián Hernández por Sánchez (25 st).



Goles: No hubo



Atlético Nacional: José Fernando Cuadrado (6); Helibelton Palacios (6), Daniel Bocanegra (7), Alexis Henríquez (6), Deiver Machado (6); Andrés Perea (6), Aldo Leao Ramírez (6); Jean Luca Rivera (5), Pablo Cepellini (5), Vladimir Hernández (6); Hernán Barcos (5)

D.T.: Paulo Autuori.



Cambios: Andrés Sarmiento por Rivera (16 st), Yilmar Velásquez por Cepellini (32 st) y Juan Pablo Ramírez por Aldo Leao (45 st).



Goles: No hubo



Partido: Regular



Figura: Daniel Bocanegra



Amonestados:

Junior: Hinestroza

Nacional: Cepellini



Expulsados: No hubo

Estadio: Roberto Meléndez

Asistencia: 15.012

Taquilla: 123' 550.000

Árbitro: Carlos Betancur (7)

Ronald Soto

EL TIEMPO

Barranquilla