A Millonarios le cayó la mala suerte en Barranquilla

La nómina titular de Millonarios comenzó a caerse a pedazos desde antes del partido y luego perdió otras dos piezas a lo largo de los 90 minutos. Todas esas bajas le costaron muchísimo al equipo que dirige Alberto Gamero. Junior, que hizo dos remates al arco, lo derrotó 2-0, este martes.

Millonarios hizo un planteamiento interesante en los primeros minutos, pero el técnico Alberto Gamero se equivocó en los intérpretes: intentó presionar arriba a Junior y le funcionó en el arranque del juego, hasta que uno de los integrantes de esa línea de presión y ataque, Fredy Guarín, no aguantó más y un problema muscular lo sacó del partido, a los 16 minutos. Por su situación física, no parecía la mejor elección.



El cambio que hizo Gamero para reemplazar a Guarín tampoco fue el mejor. Kliver Moreno entró en una posición que no era la suya y no se vio cómodo, al punto de que el técnico lo sacó en el intermedio para que entrara el joven Daniel Felipe Ruiz.

​

​El partido salió cerrado, más bien aburrido, y Junior no encontraba por dónde entrar. Hasta que en el minuto 43, Fabián Viáfara aprovechó un rebote y un tardío cierre de Breiner Paz para meter un remate cruzado y vencer al portero Juan Moreno.



Millonarios, con la entrada de Ruiz, empezó alegre en la segunda etapa e incluso tuvo una opción clarísima para empatar, en la que Diego Abadía, de frente al arco y con el portero Sebastián Viera ya jugado, la tiró por fuera.



Pero si ya la mala suerte de Millonarios con las lesiones se había ensañado antes del juego, con las bajas de Fernando Uribe y Cristian Arango, durante los 90 minutos se agravó el tema.



A lo de Guarín se sumó un nuevo problema para Ricardo Márquez, que llevaba dos meses sin jugar y, ahora, tuvo un nuevo golpe, esta vez en la rodilla derecha, tras hacerle una falta a Didier Moreno. Millonarios terminó sin un delantero fijo, con Édgar Guerra, un juvenil, haciendo lo que podía.



Millonarios no hizo un solo tiro al arco en 90 minutos y eso lo pagó caro. Y Junior, que tampoco es que tuviera muchas oportunidades, metió el segundo gol en el tiempo de reposición, cuando Edwuin Cetré, que había entrado en el segundo tiempo, anticipó a Paz y corrió rumbo al arco visitante, para meterla por entre las piernas de Juan Moreno. Partido liquidado.



Amaranto Perea bajó la presión y obtuvo una victoria que no solo le salva el puesto, sino que lo pone segundo en la tabla. Y en Millonarios tendrán que empezar a cuestionar el tema de la preparación física, para que el equipo no se caiga a pedazos y termine dependiendo de los jóvenes, como este martes...



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

