Junior tiene entre ceja y ceja a Millonarios. No olvida que hace poco el equipo azul se fue victorioso del Metropolitano, y no solo eso, también se fue en medio de aplausos de la propia afición costeña. Junior no olvida eso, pero ya sabe que lo que tendrá este miércoles, en la ida de la final de la Copa Colombia (8 p. m. TV de Win +), será un enorme desafío, ante un equipo que juega sólido y que va por esa copa.

La rivalidad

Junior vs. Millonarios. Foto: OSCAR BERROCAL/AGENCIA KRONOS

Se trata de una rivalidad que toma y toma fuerza, solo que ahora es una final y no habrá tiempo para lamentarse. Para Junior es el todo o nada. No solo está sufriendo para estar entre los ocho de la Liga, sino que es un equipo armado para ganar esta Copa, como lo es Millonarios, que va camino a dar pelea en los dos campeonatos.



Por eso lo atractivo de este duelo, que arranca en Barranquilla y que terminará en Bogotá, en partido que será el 2 de noviembre.



Junior, ahora de la mano, una vez más, como antes, como siempre, de Julio Comesaña, intenta encontrar su mejor fútbol, uno más fluido que le permita encontrar un equilibrio. Ahí tiene en punta a Carlos Bacca, un estelar que regresó a sus raíces para ganar. Seguro que Bacca tiene en la mira esta copa, y tiene en la mira a ese Millonarios que los hizo ver muy mal en su último duelo, cuando se fueron ganadores 0-1 en la Liga.

Comesaña está motivado, aún más luego de la victoria contra Alianza Petrolera en partido de la Liga. Después de ese triunfo lanzó su frase batalla.



“Espero que esta actuación nos sirva a todos para recuperarnos bien, tener paz y tranquilidad. Decirle a la gente de Barranquilla que el miércoles (hoy) sí o sí nos tienen que acompañar. Necesitamos que nos den la oportunidad de que les demos una alegría grande, enfrentándonos a Millonarios. Deben creer en el equipo porque los jugadores están deseosos de dar esas alegrías”, dijo el DT.

Millos quiere ventaja

Millonarios llega con cierta calma, que no es confianza. Es un equipo que aunque presenta fallas, como todos, las tiene en menor medida.

Millonarios dio un gran golpe al vencer al Junior en Barranquilla. Foto: Agencia Kronos

Un equipo que aunque empató con América en casa el pasado fin de semana, sigue demostrando que tiene mucho fútbol para brindar, que es fuerte, que no respeta rival, que no se acompleja si es de visitante.



Y como ya ganó en Barranquilla, regresa a esa ciudad motivado, con la frente bien en alto a ver si vuelve y hace el daño, más ahora, que de una final se trata.



Para eso, Alberto Gamero lleva lo mejor que tiene. Una baja, la de Larry Vásquez, pero sí contará con Álvaro Montero y Andrés Llinás, los que fueron convocados a la Selección Colombia y que este martes iniciaban viaje de regreso para poder estar en este partido.



"Millonarios quiere ser campeón, pero no es un por qué tiene que ser campeón. Díganme un equipo que no trabaje para eso. El año pasado fue a la final y Tolima fue campeón. Estamos trabajando bien. Este equipo, juegue donde juegue, va a buscar", dijo lberto Gamero.





