Millos, con bajas importantes para enfrentar a un Junior en crisis

En medio de grandes demostraciones de ataque y muchos altibajos en la defensa, Millonarios ha hecho ilusionar a sus hinchas con el comienzo del campeonato 2021. El equipo se mantiene en el lote de punta de la Liga y así espera seguir este martes, cuando enfrente al Junior de Barranquilla en el comienzo de la novena fecha (8 de la noche, con señal de Win Sports+).

En los seis partidos que ha disputado este semestre, Millonarios solamente ha enfrentado a uno de los denominados grandes: fue el Medellín, al que le sacó un empate sin goles en el estadio Atanasio Girardot, el pasado 4 de febrero. Así que este juego contra Junior será una gran prueba para determinar para qué esta Millos en este semestre.



“Destaco la confianza que mis jugadores han tenido, en tener mejor posesión de balón, el repliegue también se hizo correctamente. Por corregir, tomar mejores decisiones y cuidar nuestra espalda cuando presionamos”, dijo el técnico Alberto Gamero tras la victoria 3-1 contra Pasto, el jueves.



Sin embargo, cada partido, en las últimas jornadas, se le ha convertido en un rompecabezas a Gamero, que poco a poco ha tenido que ir reemplazando piezas.



Primero se le fue el uruguayo Matías de los Santos, quien fue transferido definitivamente a Vélez Sarsfield, de Argentina. Y luego vino la situación de Andrés Felipe Román, que no pudo quedarse en Boca Juniors y aún está pendiente de exámenes.



Específicamente para este juego, Gamero tiene otros problemas adicionales. A la baja de Juan Pablo Vargas, expulsado en el juego contra Pasto, se suma la de sus dos principales piezas de ataque: Fernando Uribe y Cristian Arango.

“Millonarios FC informa que Fernando Uribe sufrió un trauma en la cadera y está pendiente resultados de resonancia. Por su parte Cristian Arango presentó molestia muscular la cual se encuentra estudio. Incapacidades según evolución y resultados”, dice el comunicado oficial del club.



Para fortuna de Gamero, podrá contar, por primera vez en el año, con un delantero que venía recuperándose de una lesión desde el año pasado, Ricardo Márquez, quien no juega desde la victoria 2-3 contra Patriotas, el 2 de diciembre.

El caso Amaranto

Aunque empata en puntos con Millonarios, Junior tiene dos partidos más. Y los últimos tres que ha disputado dispararon las alarmas: empate de Envigado en tiempo de reposición, derrota como local contra Deportivo Cali (que no le ganaba en Barranquilla desde 2008) y una sorpresiva caída contra Boyacá Chicó, que puso en duda la continuidad del técnico Luis Amaranto Perea.



La situación de Perea es complicada. Versiones de prensa desde Barranquilla aseguran que si Junior no consigue un buen resultado hoy, podría ser despedido del cargo.



“La última semana ha sido de revuelo, que Junior genera mucha noticia y entiendo que no hemos estado a la altura”, dijo Perea el sábado en Tunja. No es un panorama fácil.



