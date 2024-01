Junior y Millonarios, en busca del primer título del año: la Superliga

Se acabaron las vacaciones, se acabó el receso, es hora de la competencia, de demostrar qué armas tienen Junior y Millonarios para afrontar esta temporada. Hoy miden sus fuerzas y muestran sus caras muevas en el partido de ida de la Superliga (8 p. m,. Win +), el torneo que enfrenta a los dos campeones del 2023.

Junior llega a este duelo inflado, pues es el reciente campeón, y su equipo es casi el mismo para afrontar los nuevos desafíos, con el atacante Carlos Bacca a la cabeza. La afición está motivada, hay ambiente de carnaval, hay euforia, hay pasión, hay deseos de ver nuevamente al Tiburón en la cancha, con sus dientes afilados, para ir en busca de la corona que lo convierta en Supercampeón del país.



Será su abrebocas en una temporada en la que además tendrá la Liga y la Copa Libertadores. Junior quiere demostrar que con la continuidad de su nómina campeona y con los fichajes que se hicieron, pueden ir por nuevas conquistas. “Siempre hay que soñar, los sueños son gratis (...) Debemos ir por todos los campeonatos”, dijo Bacca la semana pasada.

Millonarios vs. Junior.

Junior sacudió el mercado de pases con las contrataciones del goleador Marco Pérez, del volante Víctor Cantillo y de Yimmi Chará, que es una de las grandes figuras en materia de contrataciones para la temporada 2024 del fútbol colombiano.



“Yo creo que esta nómina está bastante completa, tenemos el equipo que terminó jugando y que quedó campeón, y estos jugadores son refuerzos porque vienen a hacer mucho más fuerte lo que ya se tenía”, dijo el técnico Reyes a El Heraldo.



Millonarios no tiene menos expectativas. Fue el campeón del primer semestre del año pasado, conserva la mayoría de la nómina que peleó el semestre anterior, cuenta con sus referentes, una nómina liderada nuevamente por el técnico Alberto Gamero y por el capitán Mackalister Silva. Es un Millonarios deseoso de volver a pelear, de volver a ganar títulos.

Millonarios vs. Junior.

Para eso conservó su nómina principal y se reforzó en algunas posiciones, llegaron los laterales Delvin Alfonzo y Danovis Banguero, llegó el arquero Diego Novoa a pelearle el puesto a Montero, llegó el atacante Santiago Giordana, quien está en los convocados y hoy podría tener sus primeros minutos oficiales vestido de azul.



“Millonarios es un equipo que siempre intenta salir a buscar resultados a donde vayamos, sin temor donde vayamos a jugar. A veces el rival no nos deja. La mentalidad es buscar los resultados. Vamos a tener esa posibilidad. Hay una estructura que he visto que es portero, 4 - 4 en rombo y dos delanteros”, dijo el técnico Alberto Gamero, quien tendrá como gran desafío amalgamar al equipo con dos delanteros de área como son Leonardo Castro y Giordana. ¿Jugarán juntos? ¿Se quitarán espacios? ¿Pelearán mano a mano por la titularidad? Gamero ya dio pistas y no descarta que ambos puedan compartir juego, así sea por algunos minutos.



“En el fútbol existen estructuras. Santiago (Giordana) comenzó a entrenador con nosotros hace poco, antes de que él llegara veníamos mirando una estructura diferente. Sin embargo, nosotros manejamos muchas estructuras. Tratamos de mirar lo que mejor le viene al equipo y cómo se sienten ellos”, comentó Gamero.



Eso sí, el equipo tendrá bajas notables para encarar este partido de ida de la Superliga, ya que no podrán estar jugadores como Juan Pablo Vargas, ausencia sensible en la defensa, así como Daniel Cataño y Juan Carlos Pereira. Otra baja es la de Daniel Ruiz, quien se encuentra con la Selección Colombia que jugará desde el sábado el Preolímpico en Venezuela.



Junior y Millonarios quieren la Superliga, por prestigio, por empezar con pie derecho la temporada, por rivalidad. Arturo Reyes ya anunció: “Yo creo que es importantísimo para el club y para todos los junioristas, y queremos ganarla”. Gamero no piensa diferente, su equipo nunca juega para cumplir, sino para ganar. Está en la sangre embajadora. Así que sin duda los azules van a querer esta corona.

Además, la Superliga les servirá a los dos entrenadores para presentar a sus equipos, para mostrar sus fuerzas y sus nuevas caras, para amalgamar las nuevas incorporaciones. Qué mejor que un título en juego como este para prender motores y arrancar la temporada.

Alineaciones probables

Junior: Mele; Pacheco, Peña, Olivera, Fuentes, Moreno, Cantillo; Caicedo, Chará, Enamorado; Bacca. DT: Arturo Reyes



Millonarios: Montero; Alfonzo, Llinás, Arias, Banguero; Giraldo, Vega; Paredes, Silva, Beckham; Castro. DT: Alberto Gamero



8 p. m.

TV WIn +



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

