Millonarios tiene este sábado una prueba de fuego, pensando en la posibilidad de clasificar a la final de la Liga 2022-I. Y lo hace en una plaza en la que generalmente sale con pesadillas, la de Barranquilla, una de las ciudades en las que más trabajo le cuesta sacar puntos. El partido contra Junior comenzará a las 7:30 de la noche, con señal de Win Sports +.

El partido, además, tiene un ingrediente adicional, y es el mal momento del Junior, que tiene contra la pared al técnico Juan Cruz Real, al que se le desmoronó la campaña en apenas dos semanas, cuando era uno de los candidatos al título.



“Es el partido que tiene un porcentaje muy grande para ir a la final. Sacar un buen resultado nos llevará a estar mucho más cerca de la final. Vamos a encontrar un equipo herido y eso es peligroso”, reconoció el técnico de Millonarios, Alberto Gamero, luego de sacar un empate en otra plaza difícil, Medellín, contra otro de los aspirantes serios a la estrella de junio, Atlético Nacional.



A Millos le cuesta mucho trabajo ganar en Barranquilla



Desde que se juegan los torneos cortos, a partir de 2002, Millonarios solamente ha ganado tres veces en Barranquilla: 0-1 en el 2003, con Norberto Peluffo en el banco; 1-3 en 2012, con el venezolano Ríchard Páez, y 0-1 en 2014, cuando estaba en el banco azul el español Juan Manuel Lillo. Y si se recorta esa historia a los partidos en fases finales, el balance es aún más complicado (véase ficha técnica). Tal vez el único recuerdo grato sea el título de 1988, que se concretó con un empate en el Metropolitano.



Pero Gamero no se fija en esa historia y piensa en lo que viene. “El grupo que jugó (contra Nacional) seguramente será el mismo contra Junior. Si vamos a hacer en Barranquilla lo mismo que en Medellín, me tengo que dar por bien servido”, explicó el samario.

Junior está contra la pared en la Liga

Junior llega herido por su dolorosa eliminación en la Sudamericana (perdió 0-4 como local contra Unión de Santa Fe) y golpeado en la Liga, con un punto en dos partidos de los cuadrangulares. La derrota contra Bucaramanga acabó de alborotar el ambiente.



“La cabeza la pueden perder los hinchas, algunos periodistas que son hinchas de corazón, pero nosotros adentro no podemos hacerlo, no podemos darnos ese gusto, porque estamos a tres puntos de Millonarios y muchas Sudamericanas y Libertadores van a venir. No podemos pensar ahora que ya se acabó todo porque no se pasó, porque perdimos 4-0 de local, algo que dolió, pero perdimos porque siempre propusimos, buscamos el empate y nos descuidamos. Queda mucho recorrido, hay equipo”, dijo el goleador Miguel Ángel Borja.



DEPORTES