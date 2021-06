Prográmese con Junior vs. Millonarios, gran semifinal de la Liga

Luego de mucha espera, por la suspensión del campeonato en medio de la situación de orden público en el país, al fin arrancan las semifinales del fútbol colombiano, con los partidos de ida entre Junior y Millonarios, que será en Barranquilla, y Deportes Tolima contra La Equidad, en Ibagué.

El partido que genera más expectativas es el duelo entre Junior y Millonarios, dos candidatos al título que tuvieron que cruzarse en semifinales, en una serie pareja y complicada para ambos.

Junior vs. Millonarios. Foto: Dimayor



Los embajadores llevan más de un mes sin jugar, desde aquel partido de cuartos contra América, el primero de mayo. En este tiempo, el DT Alberto Gamero pudo recuperar a su volante y capitán Mackalister Silva, una noticia positiva, aunque las bajas persisten. Millos no podrá contar hoy con varios jugadores, algunos por covid-19, se dice de manera no oficial que son Juan Camilo Salazar, Elvis Perlaza, Harrison Mojica, Juan Carlos Pereira, ninguno fue convocado, además del lesionado Kliver Moreno, de Juan Pablo Vargas, quien estará con la Selección de Costa Rica, y de Emerson Rodríguez, quien debe pagar una fecha de suspensión.



Sin embargo, Gamero considera que el tiempo se ha aprovechado para suplir esas ausencias. “Muchas bajas, pero en este Millonarios no vamos a cambiar la idea, cambiaremos jugador por jugador, los jugadores que van a estar están trabajando con disposición. Los que no van a estar por lesiones y por covid, no es que no los necesite, pero estoy concentrado en los que están, con los 18 guerreros que estarán en Barranquilla”, dijo este miércoles.



Millos apela al buen momento que traían jugadores como Fernando Uribe y Chicho Arango, que son los goleadores del equipo. Sin embargo, otro punto negativo tiene que ver con los antecedentes, ya que desde el año 2014 no logra vencer a Junior en Barranquilla. Esa vez fue 0-1 con tanto de Mayer Candelo. En todo caso, un empate no le caería mal, pensando en cerrar de buena forma la serie en Bogotá.



"Este equipo siempre va a hacer presión alta, hemos enfocado muchos entrenamientos en la presión alta. Ellos tienen dos jugadores como Larry y Moreno, nosotros seguramente vamos a tener a Vega y Juan Camilo García, que tienen la potestad para salir a cortar a alguno de ellos... Cuando se va a defender, defendemos los once", agregó Gamero.

Por su parte, el Junior ha tenido más desgaste en el último mes, con sus partidos de la Copa Libertadores, de la que quedó eliminado. Su gran ausencia es la del goleador Miguel Borja, concentrado con la Selección Colombia que viaja a la Copa América.



Además, el equipo aún no tiene habilitado a Teo Gutiérrez. Junior espera el mejor rendimiento de hombres como Fabián Sambueza o Carmelo Valencia, posibles titulares. Además, recupera en defensa al jugador Germán Mera.



La fortaleza del equipo tiburón en casa es un precedente importante para imponerse en este juego de ida, que se disputará sin público y con amenaza de posibles disturbios, como ha sido constante durante este tiempo de paro nacional en el país.





Día: Jueves

Hora: 4 p. m.

TV: Win +

Estadio Metropolitano



Ellos son los 18 jugadores convocados por el profesor Alberto Gamero para el juego de ida de la Semifinal frente al Junior en Barranquilla. pic.twitter.com/wSohyu9TRT — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 9, 2021

