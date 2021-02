Alberto Gamero analizó las bajas y el rendimiento de Millonarios

Millonarios perdió su segundo partido en la Liga 2021-I y, si Equidad y Jaguares ganan en esta jornada, por primera vez estaría por fuera de los ocho, aunque cabe recordar que ya tuvo jornada de descanso y que tiene un encuentro pendiente, contra Boyacá Chicó.



En la derrota 2-0 contra Junior, los azules sintieron mucho las bajas por lesión, dos antes del partido (Fernando Uribe y Cristian Arango) y dos durante el juego (Fredy Guarín y Ricardo Márquez).

Sin embargo, pese a la caída en Barranquilla, el técnico Alberto Gamero quedó conforme con el rendimiento del equipo, porque a pesar de que tuvo que cambiar de intérpretes, se mantuvo la idea de juego. Estas fueron las declaraciones del técnico de Millos en rueda de prensa.



(Lea también: Video: así quedó el carro tras el accidente de Tiger Woods)



El balance. “Yo pienso que cuando se nos lesiona Guarín y entra Kliver seguimos bien. Kliver, de pronto, con un poco menos de posesión que Guarín, pero bien. El gol fue un doble rebote y le queda a Viáfara. Ya en el segundo tiempo, cuando sale Abadía y entra Márquez, ahí se se nos afecta el equipo en la parte ofensiva: a uno de los extremos tuvimos que ponerlo por dentro. Igual, llegamos, nos acercamos y no tuvimos la claridad para definir, pero a mí el equipo me encantó. Jugamos mano a mano contra Junior, hicimos presión alta, por momentos posesión. Uno se va triste por el resultado, hay cosas por corregir. Creo que merecimos tal vez más. Como decía el profesor Maturana, ya mañana sale el sol otra vez”.



Las ausencias. “Pienso que titular es titular, pero los que jugaron me dejaron tranquilo. La filosofía del equipo no se cambió, la idea que tenemos no la cambiamos. Teníamos un central que no era zurdo, que era Paz. Vamos a cambiar unos jugadores por x o y motivo, pero la idea no la cambiamos. Perdimos porque el fútbol no es así, pero hay que seguir luchando y pensar en el otro partido.



La salida de Guarín. “No es que haya perjudicado, la planificación estaba hecha para que jugara Guarín, para que generara, para que tuviera media distancia y se juntara con Silva. Kliver entró bien. En el segundo tiempo pensamos en hacer un cambio mucho más ofensivo y Kliver tenía amarilla: una imprudencia de esas, un tropezón de esos podía dejarnos con 10 hombres. Ingresamos a Ruiz, metimos a Silva por dentro y emparejamos el partido”.



(En otras noticias: ¿Dónde ver por TV el partidazo entre Atalanta y Real Madrid?)



Los lesionados. “Tengo entendido que lo de Guarín es una molestia muscular de Guarín y lo de Márquez, un esguince de rodilla, no es la misma lesión. Tenemos hasta el partido del lunes y ojalá los podamos recuperar”.



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- Alarmas encendidas: James admite problemas para estar en la Selección



- Muere joven promesa del fútbol, excompañero de Zapata y de Muriel



- Copa América 2021: dos países no jugarán el torneo