Junior vs. Medellín: arde la final de la Liga en su primer asalto

Barranquilla vive una nueva versión de su carnaval, uno que también se respira en las calles, en las tiendas, en los parques, en cada rincón y en cada esquina, es un carnaval rojiblanco, carnaval de fútbol, porque el Junior está en la final, listo para la contienda contra el Medellín, por eso la ciudad está desenfrenada, y el estadio Metropolitano será el epicentro de esa feliz congregación, allí se librará este domingo (4 p. m.) el primer duelo en busca de la estrella de fin de año.

Le tocó al Independiente Medellín defender su buena campaña y su gran momento en tierra costeña, donde cualquier equipo puede caer y vivir un infierno si no anda con precaución, por el calor y por la presión de la afición, por la algarabía de la multitud barranquillera que vive su fiesta de la final con el entusiasmo propio de la región, con mucha confianza en el renacer del equipo que los tiene a todos soñando.



A esos factores se enfrentará el DIM, el equipo paisa que disputará el partido de ida con el objetivo de sobrevivir y salir de pie de esa caldera, para llegar a su casa el otro miércoles a imponer sus condiciones en el Atanasio Girardot.

Junior de Barranquilla venció 3-1 a Aguilas Doradas en la fecha 3 de los cuadrangulares camino a la final de la Lia Betplay II. Con goles de Cariaco González y Carlos Bacca celebraron los tiburones. Foto: Vanexa Romero / El Tiempo



Pero primero lo primero. El juego de ida. Junior llega en un momento espléndido, vive una segunda vida, una resurrección que lo llevó de la crisis al protagonismo, de las penurias al fervor.



Junior sabe cómo levantarse, y cuando lo hace no hay quien lo contenga, es un tiburón exaltado, rabioso, hambriento, que huele sangre y va por su presa, capaz de todo por la victoria. Eso es Junior en una final, por eso hay quienes rezan en acento costeño que al Junior no hay que dejarlo vivir.



El equipo rojiblanco está motivado por el gran momento de sus jugadores, en particular del atacante Carlos Bacca, ese ídolo iluminado que arropa a todo el equipo con su luz. Los goles de Bacca llegaron cuando Junior más los necesitaba, ya lleva 16, pelea por ser el máximo artillero, como en sus mejores épocas, como si los años no le pasaran, y gracias a esos goles es que el equipo barranquillero está hoy donde está, mirando la Liga desde arriba, desde el lugar donde puede rozar la estrella que anhela.





“Este equipo para salir campeón tiene que seguir ajustando cosas, sabemos que tenemos que corregir y hacer mejor algunos momentos de juego... Junior estos partidos los toma de manera diferente y los jugadores saben cómo jugar este partido, hay una gran energía en el grupo y un gran entusiasmo”, dijo el técnico Arturo Reyes luego de que Junior se deshiciera del Tolima y se clasificara a la final.

Medellín vence 2-0 a Millonarios en juego válido por la cuarta fecha de los cuadrangulares finales de la liga BetPlay del fútbol colombiano, hoy 30 de noviembre en el estadio de Itagui. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Del otro lado está un Medellín ensamblado para ser campeón, un Medellín que fue escalando y destrozando rivales, con paso imponente, con goles, con jugadores en gran estado futbolístico. Si Junior celebra a Bacca, Medellín celebra a Edwuin Cetré, el goleador del Poderoso con 14 tantos, otro que también quiere terminar como máximo anotador.



Medellín apela a esos goles, y al trabajo colectivo que tanto éxito le ha dado, para superar este partido de ida, para irse del Metropolitano con un resultado favorable. “Ya se nos dio llegar a la final, ahora vamos a ir por todo.



Ayuda a eso el plantel que tenemos, el apoyo de nuestros dirigentes, la gente que quiere y cree. Nos quedan dos finales durísimas, las vamos a disputar con toda la fe y toda la ilusión”, vociferó, como una consigna de batalla, el técnico Alfredo Arias, el que se ha encargado de poner a andar a este equipo como un relojito. Medellín, que se clasificó anticipadamente, no parece tener temores, aunque hubiera preferido que el partido no se jugara a las 4 p. m., cuando el clima es más malévolo con los visitantes.



Barranquilla no está paralizada, al contrario, está eufórica, está alegre, está motivada, como bien sabe serlo esta ciudad, porque lo que hay al frente es una final, una posibilidad de título, un nuevo carnaval que tendrá hoy su primer gran episodio: Medellín intentará sobrevivir; Junior, devorarlo de un mordisco.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

