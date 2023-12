Junior y Medellín, línea por línea, así llegan a la final de la Liga

Este domingo, el primer asalto del combate final por el título de la Liga. Un equipo que fue de menos a más y otro con un rendimiento muy parejo son los aspirantes a quedarse con la estrella de diciembre. Análisis línea por línea.

Los arqueros

En Junior, el portero uruguayo llegó con la responsabilidad de hacer olvidar a un gigante como Sebastián Viera. Aunque estuvo siempre en la órbita de la Selección de Uruguay, perdió el puesto con Jefferson Martínez hacia la mitad del torneo, para luego consolidarse como titular. Como todo el equipo, o tal vez por culpa de él, Mele fue de menos a más hasta convertirse en pieza fundamental para que el equipo ganara personalidad y jugara de tú a tú con los rivales.



En DIM, José Luis Chunga comenzó el torneo como titular e incluso llegó a estar en la órbita de la Selección Colombia, con alguna convocatoria de emergencia para las eliminatorias. Se lesionó en el partido contra Millonarios en Bogotá y en su lugar entró Yimy Gómez, que venía de Fortaleza, equipo al que fue cedido un tiempo. Gómez respondió bien cuando tuvo que jugar y ahora el DIM tiene otra alternativa con Andrés Mosquera Marmolejo, recuperado de una grave lesión.

La balanza de las defensas se inclina del lado del Poderoso

Junior de Barranquilla tiene mucha fuerza en los laterales, donde Walmer Pacheco y Gabriel Fuentes son muy fuertes saliendo y marcando, en especial el segundo, que vive un segundo aire en su carrera. En la zaga central, el técnico Arturo Reyes poco a poco ha ido consolidando una pareja con Jermein Peña y Emanuel Olivera, aunque este último ha tenido altibajos. Salvo en los partidos contra Tolima, el equipo ha ido consolidando una solidez defensiva.



Aunque en algún momento del campeonato el técnico Alfredo Arias llegó a probar con una línea de tres zagueros, en el remate del campeonato encontró una defensa de cuatro con nombres consolidados. Joaquín Varela se confirmó como el gran líder atrás, fuerte por arriba y por abajo. Luis Orejuela, como lateral derecho, también aporta mucha salida al ataque, al igual que Daniel Londoño. En los últimos 11 juegos, Medellín solo recibió cinco anotaciones.

Los ejes del equipo: Didier Moreno y Daniel Torres

El regreso de Arturo Reyes a la dirección técnica del Junior, tras el fracaso de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, le dio una segunda juventud a Didier Moreno, un jugador muy resistido por la hinchada del Junior, pero que se ha vuelto indispensable en la estructura. Quita, entrega y ataca. A su lado, Homer Martínez ha ido ganando experiencia y, además, le puede dar una alternativa al DT como zaguero central, una posición que ya había ocupado anteriormente.



La experiencia de Daniel Torres, a los 34 años y con pasado en Selección Colombia, ha guiado al Medellín en la campaña. No solo es líder en lo futbolístico, en la marca y en la salida, sino también en la relación con los rivales y con los árbitros. Inspira respeto y eso es clave para el DIM. Torres comparte la primera línea de mediocampistas con Jaime Alvarado, un jugador de proceso de selecciones juveniles que al lado del exjugador de Santa Fe ha ido ganando madurez.

Zona de creación: extremos fuertes y un creativo brillante

Junior y Medellín

Junior encontró una segunda línea de volantes en la que combina la fortaleza de José Enamorado y Deiber Caicedo por las bandas y un muy buen momento de ‘Cariaco’ González, quienes se han juntado de muy buena manera para aprovechar la capacidad goleadora de Carlos Bacca. El más destacado de los tres es Caicedo, que llegó de la MLS y ha marcado diferencia en la Liga, con un remate de año muy bueno para consolidar la remontada del Junior.



Medellín no juega con un volante creativo como tal: tiene dos hombres por las bandas, Edwuin Cetré y Yairo Moreno. El primero, goleador del equipo, ha aprovechado la gran cantidad de penaltis que le han pitado a favor al DIM (solo falló uno de 11 que cobró), pero también ha mostrado capacidad para desbordar y juntarse con sus compañeros. Y el segundo regresó tras un tiempo afuera del fútbol por una lesión y, poco a poco, ha recuperado la forma que lo llevó a la Selección.

Un goleador histórico contra dos atacantes luchadores

Junior de Barranquilla venció 3-1 a Aguilas Doradas en la fecha 3 de los cuadrangulares camino a la final de la Lia Betplay II. Con goles de Cariaco González y Carlos Bacca celebraron los tiburones.

Al comienzo del campeonato, Carlos Bacca parecía desahuciado para el fútbol: el médico del Junior, Javier Fernández, decía que tenía una lesión irreversible en la rodilla derecha y el DT Gómez no iba a contar con él. El cambio de entrenador le sentó al goleador, que ahora es el máximo artillero del campeonato, con 16 anotaciones y un amplio ramillete de formas para convertir: ha marcado con los dos perfiles, de cabeza y también de penalti. Ya son 101 goles con la camisa de Junior.



Aunque el mayor peso ofensivo del Medellín lo está llevando Cetré, Luciano Pons no ha perdido protagonismo ofensivo, con cinco goles anotados a lo largo de la campaña. El argentino comparte línea de ataque con Brayan León Muñiz, otro jugador que, como Cetré, no salió bien del Junior y encontró en el DIM la manera de recuperar el buen juego que mostró en el Deportivo Pereira que ganó la Liga hace un año. Se destapó en los clásicos contra Nacional, con tres goles.





