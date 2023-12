Junior vs. Medellín: el árbitro del partido de ida de la final, polémica designación

Junior y Medellín jugarán este domingo el primer partido de la gran final de la Liga 2023-II, en el estadio Roberto Meléndez, de Barranquilla. Además del título, estará en juego el paso a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los barranquilleros lograron la clasificación a la última instancia del campeonato al golear 4-2 al Deportes Tolima en la última fecha de los cuadrangulares semifinales.

Por su parte, el ‘Poderoso’ aseguró la clasificación anticipadamente, al golear 0-5 a Atlético Nacional y luego, beneficiarse de la derrota de Millonarios contra América en Cali. Se dio el lujo de guardar los titulares en la última jornada.

Los árbitros del primer partido de la final de la Liga

Una de las expectativas de la final era la designación de los árbitros para los dos partidos de la final, teniendo en cuenta las polémicas de los jueces y del VAR en los últimos encuentros tanto de la Liga como de la Copa Colombia.



La Comisión Arbitral anunció este viernes el grupo arbitral para el partido en Barranquilla. El bogotano Andrés Rojas fue designado como juez central. Sebastián Vela y Jhon Gallego estarán en las líneas y Luis Delgado será el cuarto árbitro. En el VAR estarán John Perdomo y Nolberto Ararat.

Andrés Rojas, árbitro colombiano, rodeado de jugadores de Atlético Mineiro. Foto: Marcelo Endelli. Efe

La designación de Rojas resultó polémica: el juez bogotano estaba borrado. No pitó ningún partido en los cuadrangulares semifinales. No dirigía en la Liga desde el 8 de noviembre, en la victoria del Deportes Tolima 2-3 contra Atlético Nacional en Medellín.



Ese día, Rojas cometió un grave error al expulsar equivocadamente al brasileño Jader Gentil, de Nacional. Desde entonces no había vuelto a designar.

Los reclamos de Nacional y Jader por el arbitraje 🙄



Ante el pésimo arbitraje de Andrés Rojas, Atlético Nacional solicitó que se hicieran públicos los audios del VAR🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/tVnkFhCHsn — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) November 9, 2023



Rojas ha dirigido este semestre 10 partidos. Sacó 63 amarillas y cuatro rojas y sancionó seis penaltis. Le ha pitado dos veces al DIM este semestre, entre ellos, un juego contra el mismo rival de la final, Junior, el 23 de julio, con triunfo local 1-0.



Será la cuarta vez que Rojas pite un partido de finales ida y vuelta. No lo hace desde el partido de vuelta del duelo entre Nacional y Tolima, en la Liga 2022-I.



