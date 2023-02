El ambiente en Junior venía pesado en las últimas semanas. A pesar de la enorme inversión en la nómina, con Juan Fernando Quintero como gran figura, el equipo no había podido conseguir una victoria. Este sábado, el mal momento del club tuvo una tregua.

Con algunas mejoras en el rendimiento del equipo, Junior venció 1-0 a La Equidad en Barranquilla, con un gol en el que tuvieron participación dos jugadores hechos en casa, para lograr, por fin, el primer triunfo en la Liga 2023-I.



No fue un partido fácil para Junior, que vio cómo La Equidad se le plantó bien y no le dejó muchos espacios para que los dirigidos por Arturo Reyes atacaran.

El gol de Junior, obra de dos hombres hechos en casa

Sin embargo, Junior encontró el gol en el remate de la primera etapa, con dos jugadores hechos en casa: pase profundo de Jhon Jáider Vélez y gran definición de Luis Fernando ‘Chino’ Sandoval, dos hombres que en el semestre pasado jugaban en el Barranquilla FC.



En el complemento Junior pudo controlar un poco más el partido tras la ventaja, pero en las veces que pudo acercarse al arco de La Equidad no logró concretar y terminó errando una clara con el goleador Carlos Bacca sobre el minuto 55.

Junior vs. La Equidad. En acción, Juan Fernando Quintero (10).



El partido continuó su curso, pero Junior no pudo aumentar su marcador y La Equidad tuvo ocasiones para empatar, pero no fue eficiente frente al portero Sebastián Viera, mientras que el tiburón empezó a aguantar el 1-0 conseguido de la primera parte.



Sobre los minutos finales Junior logró aumentar su intensidad y Juan Fernando Quintero fue quien lideró ese primer pase para que sus compañeros empezaran a tejer opciones de gol y en el minuto 83 tras una buena jugada colectiva, pero Léider Berdugo no tuvo suerte frente a Washington Ortega, que alcanzó a cerrar espacios y evitó el segundo del local.

🫶🏻👏🏼 | ¡Ganó el ‘Tiburón’!



Al final, no hubo más acciones y Junior pudo ganar su primer partido de la Liga 2023-I al vencer por la mínima a La Equidad. Arturo Reyes tomó un respiro gracias a que su equipo ya suma 6 puntos y escaló hasta la décima posición. Por otro lado, el asegurador quedó con cinco unidades, sufriendo primera derrota en el campeonato.



