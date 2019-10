Sin goles ni fútbol, Junior y Cúcuta empataron y clasificaron

No hubo goles, ni fútbol, en el estadio Metropolitano. Atlético Junior y Cúcuta Deportivo empataron 0 por 0 en el partido de cierre de la fase regular de la Liga Águila II, en el cual los ‘Motilones’ ratificaron su presencia en los cuadrangulares semifinales del campeonato.

Sin emociones, incluso aburrido. Así resultó el compromiso entre barranquilleros y cucuteños. En el primer tiempo el juego de ambas divisas careció de profundidad, fue errático por las vías que quisieron utilizar para llegar al gol y de ahí el 0 por 0 con el que se cerraron esos primeros 45 minutos.



El primer tercio fue dominado por Junior con 3 avances esporádicos, pero sin riesgo. Daniel Moreno fue el primero en asomarse al área de Camilo Chaverra, en una descolgada por la derecha y, con un remate desde cerca del área que pasó rosando arco nortesantandereano, inquietó a la visita apenas iniciándose el juego. Luego, quien intentó anotar fue venezolano Luis ´Cariaco´ González, pero su remate fue desviado al tiro de esquina.

La opción más clara, la única de los 45 minutos iniciales, estuvo a cargo del lateral Gabriel Fuentes, tras una jugada de asociación en la que estuvieron involucrados Víctor Cantillo y ‘Cariaco’. El defensor juniorista acompañó la jugada hasta dentro del área y sacó un remate de derecha que tocó ligeramente el vertical y se fue desviado.



Cúcuta, con pocos argumentos, pero sí con ganas e interés por generar juego de ataque, tuvo en acciones que nacieron de los pies Matías Pérez hacia sus delanteros Luis Miranda y Carmelo Valencia, la oportunidad de inquietar a la defensa rojiblanca que, bien parada, controló esas arremetidas visitantes.



Buscando alternativas, Junior apeló al juego aéreo, pero cada vez que lo intentó, claudicó porque el comportamiento defensivo de los ‘motilones’ pasó la calificación.



El complemento fue apenas entretenido y con algunas opciones para los 2 equipos, aunque las más claras fueron para el actual campeón.



Cúcuta, con remates de media distancia, primero de James ‘Taganga’ Castro y, después, con Wilder Guisao, tocó las puertas de Junior, pero luego de ese reinicio con más ambición, los cucuteños entraron en un letargo en el que el equipo que dirige Julio Comesaña fue el dueño de las acciones, del control y de las jugadas más apremiantes en ataque.



Teófilo Gutiérrez, perdido en el primer periodo, fue más productivo en el arranque del segundo, mientras que ‘Cariaco’ González fue mucho más protagonista.



A los 10 minutos ‘Teo’ anotó, pero el gol fue anulado por un claro fuera de lugar, luego de adelantarse ligeramente para recibir un cambio de frente de Víctor Cantillo. Gutiérrez remató de primera y venció a Chaverra, pero el asistente de oriental ya había decretado el fuera de juego.



Después fue el venezolano el que volvió a tener contacto con el balón, en el cobro de un tiro de esquina. Su envío lo cabeceó el central Rafael Pérez y, en toda la línea de gol, Harrinson Mancilla evitó la caída de su pórtico cuando el arquero Chaverra ya estaba vencido.



Junior debió sortear el juego defensivo de los cucuteños que, metidos atrás, se hicieron fuertes. Aún así, Sebastián Hernández y ‘Cariaco’ se las ingeniaron para crear zozobra con remates que sorteó Chaverra para evitar que Junior se fuera arriba en el marcador.



El partido no fue bueno. La afición demostró su descontento con el rendimiento del equipo de casa y ahora espera que en la fase semifinal el fútbol claro, ofensivo, de buen trato al balón, vuelva para que el conjunto barranquillero tenga la opción de defender con éxito el título.



Tras los 90 minutos, los barranquilleros ocuparon el cuarto lugar en a tabla de posiciones, con 33 puntos.

Junior 0, Cúcuta 0

Junior: Sebastián Viera (6); Marlon Piedrahíta (5), Rafael Pérez (6), Willer Ditta (5), Gabriel Fuentes (6); Víctor Cantillo (6), Luis Narváez (5), Sebastián Hernández (5), Luis González (6), Daniel Moreno (5), y Teófilo Gutiérrez (5). DT. Julio Comesaña.



Cúcuta: Camilo Chaverra (6); James Castro (5), Javier López (6), David Achucarro (6),

Diego Sánchez (5); Luis Miranda (6), Harrinson Mancilla (5), Jhon Hernández (5), Matías Pérez (6), Wilder Guisao (5), y Carmelo Valencia (5). DT: Guillermo Sanguitetti.



Partido: malo.



Cambios en Junior: Luis Sandoval por Sebastián Hernández (35 ST), James Sánchez por Luis González (36 ST).



Cambios en Cúcuta: Brayner García por Wilder Guisao (22 ST); Ever Valencia por Luis Miranda (31 ST) y Diego Chica por Matías Pérez (43 ST).



Goles: no hubo.



Amonestados en Cúcuta: Luis Miranda (16 PT), Diego Sánchez (29 PT).



Expulsados: no hubo.



Figura: no hubo.



Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Asistencia: 10.242 aficionados

Taquilla: $ 41’660.000

Árbitro: Wander Mosquera (7).



SANDRA ROCÍO GÓMEZ MANRIQUE