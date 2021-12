Junior vs. Cali, partidazo en busca del liderato del grupo A

Deportivo Cali lidera el cuadrangular A de la Liga después de su triunfo sobre el Pereira y este miércoles (8:05 p.m.) visita al Junior con la idea de mantenerse en la parte alta del grupo.



(Le puede interesar: James recibe nuevas críticas desde Inglaterra)

El conjunto ‘azucarero’ ha hecho buenas presentaciones en el Metropolitano, pero le ha faltado definir y en algunas ocasiones salió con las manos vacías aun teniendo mejores opciones.



Para el técnico Rafael Dudamel, ganar en Barranquilla será un paso fundamental para allanar el camino hacia los dos partidos ante Nacional y luego con el mismo elenco que dirige Arturo Reyes.

Duelo de cuidado

La recuperación de pelota en el sector de volantes debe convertirse en un aspecto importante en el cuadro verdiblanco, para desconectar los circuitos que arma Junior desde mitad de cancha y esas transiciones defensa-ataque con Freddy Hinestroza, Luis ‘Cariaco’ González, Fabián Sambueza, Carmelo Valencia y Edwin Cetré.



Allí tendrán bastante trabajo jugadores como Jhojan Valencia y Andrés Colorado, para que luego el balón pase limpio a hombres como Teófilo Gutiérrez, Jhon Vásquez, Ángelo Rodríguez, Harold Preciado y Kevin Velasco.



(Lea también: ¿En qué consiste el 'veto' a futbolistas en Colombia?)



Lo cierto es que los entrenamientos durante esta semana han sido dinámicos y con mucha movilidad para hacerse al balón, a la espera de neutralizar el poderío de los 'tiburones' y la estrategia que monte Arturo Reyes.



Precisamente sobre Junior, Rafael Dudamel entregó lo que podría ser su estrategia: “Pensar en cómo contrarrestarlo, cómo superarlo, fundamentalmente hay que ser muy atrevidos, muy capaces de jugar muy bien a la pelota, de jugar muy bien al fútbol, colectivizar muchísimo, saber cuándo jugar trabajar desde la verticalidad, saber cuándo tener un buen sostenimiento de la pelota, es un lindo escenario, seguramente va a haber un marco de público espectacular y nosotros estamos muy felices de formar parte de esta fiesta de los cuadrangulares finales, la vamos disfrutando muchísimo, pero como siempre les digo a mis futbolistas, la mejor de disfrutar es compitiendo y a eso vamos”.



Acerca de la importancia de conseguir una victoria o un empate en Barranquilla, afirmó que “nuestro objetivo siempre va a ser ir salir en busca de los tres puntos y el partido te va a ir dando en la lectura que al final podremos conseguir, pero cuando va a Barranquilla contra un gran rival y la ilusión de llegar a la final hay que ir trabajar para ganar y buscaremos mostrar esas credenciales reconociendo la calidad del rival, la exigencia del partido, siendo serios y muy ambiciosos nuestro objetivo principal será ganar los tres puntos”.

Datos en el previo

Facebook Twitter Linkedin

Cali vs. Pereira Foto: Dimayor - Vizzor Image

Junior ha perdido solo uno de sus últimos 15 partidos como local ante Deportivo Cali en Liga (12 victorias, 2 empates), pero fue justamente el más reciente de ellos en febrero de este año (1-2). Desde mayo-agosto de 2009, el conjunto caleño no enlaza dos visitas a Junior marcando (1V 1E en ese entonces).



Junior ha ganado sus últimos dos partidos en casa en fase final, marcando tres goles en cada uno (3-1 vs Santa Fe, 3-2 vs Millonarios en el Apertura 2021). Desde 2002, el conjunto de Barranquilla no ha enlazado tres encuentros como local de fase final de la categoría marcando al menos tres goles.



Cali ha ganado sus últimos dos partidos en casa en fase final de la categoría, pero ambos han sido como local. Como visitante, el conjunto caleño solo ha ganado en una de sus últimas 23 visitas de fase final (7 empates, 15 derrotas).

(Lea además: Oficial: José Pékerman, nuevo técnico de Venezuela)



Entre los jugadores de campo que han disputado al menos 70 duelos en esta Liga BetPlay, Danny Rosero, de Junior, es uno de los que mejor promedio de acierto tiene (70.3% -52/74, al igual que Juan Sebastián Palma, de Once Caldas).



Ángelo Rodríguez, de Deportivo Cali, es el jugador del torneo que más balones ha tocado en el área rival (99), marcando cinco goles en este sector del campo.



Estadio: Metropolitano (Barranquilla)

Hora: 8:05 p.m.

Transmite: WIN Sports +

Árbitro: Wílmar Roldán (Antioquia)

Asistentes: Alexánder Guzmán (Norte) y Geovanny Padilla (Bogotá).

Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces