El partido resultó mucho más tenso de lo previsto, a pesar de que Junior encontró rápido la ventaja en su estadio, con escasa asistencia de público. A los 15 minutos, Miguel Ángel Borja se sacudió después de tres partidos sin anotar y puso arriba a su equipo, al rematar de cabeza un centro de Fabián Sambueza.



Luego, el partido se hizo algo monótono, en el que Junior no tenía facilidades para acercarse al arco de Juan Camilo Chaverra y Bucaramanga tenía un nivel muy por debajo de los partidos anteriores.



El segundo tiempo fue muy diferente. Los dirigidos por Armando Osma reaccionaron, se dieron cuenta de que no había mañana y que podían hacer daño, y entonces, ya el juego fue mucho más parejo.



Junior tampoco renunció a atacar y también tuvo oportunidades para aumentar la cuenta. Sin embargo, Borja volvió a caer en el bajón de las últimas fechas y se perdió una increíble, tras haber eludido a Chaverra. Se quedó sin ángulo y se quedó afuera.

En vista de que no podía aumentar la ventaja, Junior comenzó a hacer juego de control y a hacer que la pelota rodara por la cancha sin acercarse a zonas de peligro. El 1-0 bastaba para seguir con vida.



Así las cosas, Junior llegó a ocho puntos y espera lo que suceda más tarde en El Campín para saber si sigue con opciones de llegar a la final.



