Junior, a reconciliarse con su hinchada: recibe al Atlético Huila

Junior tendrá que vencer al Atlético Huila en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez para conseguir tres puntos e ir recuperando la confianza de gran parte de su hinchada, que hace tres compromisos no lo ha visto ganar como local en la Liga.



Rionegro, Envigado y Bucaramanga, todos rivales que sobre el papel eran fáciles para los rojiblancos, se llevaron cada uno un punto de Barranquilla y dejaron un toque de desazón en el público.

El compromiso, que se transmitirá por el Canal RCN, comenzará a las 5:00 p. m. y tendrá como árbitro central a Andrés Rojas Noguera.



Al margen del cuarto puesto que tienen los dirigidos por Lis Fernando Suárez en la Liga con 20 puntos y de los pocos que faltan para asegurar su paso a la próxima fase del campeonato, Junior ha tenido una semana rodeado de algunas complejidades. El triunfo que se le escapó el domingo anterior en Santa Marta frente al Unión Magdalena, más la frase emitida por el delantero Teófilo Gutiérrez, referente del plantel, quien dijo: “algunos jugadores no se han dado cuenta que están en Junior”, han generado muchos interrogantes acerca del ambiente en el vestuario.



“Lo que menos me preocupa es la forma como el equipo está jugando, que para mí está jugando bien. Si uno juega como estamos haciéndolo lo más lógico es que se saquen mejores resultados”, manifestó Luis Fernando Suárez.



Para referirse al rival, el estratega antioqueño que ya levantó la Súper Liga con Junior, expresó: “Huila es un equipo muy rápido, que tiene buen contraataque, es veloz por bandas y ahí hay que tener mucho cuidado. Puede ser un equipo que va a esperar y eso nos va a generar que podamos dar algunos espacios. Pero la propuesta nuestra siempre tiene que ser de tenencia de balón”.



Hasta el momento la duda principal del cuerpo técnico de Junior es quién estará como lateral izquierdo, pues Germán Gutiérrez, habitual suplente de Gabriel Fuentes, anotó gol en el juego anterior.

Con timonel nuevo, Huila quiere 'borrón y cuenta nueva'



Con solo dos sesiones de trabajo bajo el mando del profesor Luis Fernando “el chonto” Herrera, el equipo opita intentará este domingo en el Metropolitano enderezar el camino en lo deportivo, pues sus resultados corridas 10 fechas no son los esperados.



A su arribo a Neiva este viernes el nuevo estratega se mostró optimista en torno al futuro del equipo.



“Estoy muy contento de asumir este reto, porque creo que hay un muy buen equipo para hacer cosas grandes con el Huila. Necesitamos es que los muchachos se convenzan de las grandes condiciones que tienen y que pueden cambiar la historia. Este es un equipo que analizando su historial a promovido grandes figuras del fútbol colombiano y ellos hoy tienen esa bonita oportunidad” sostuvo el técnico antioqueño Luis Fernando Herrera.



Fue claro en afirmar el ex lateral derecho de Nacional y Selección Colombia que necesariamente para el segundo semestre se deberá reforzar el equipo con algunos jugadores que aporten en la zona de marca.



“Ustedes saben que a mí siempre me gustó el buen fútbol, pero que sumado a ese trabajo en ataque, también es fundamental el equilibrio con hombres que desarrollen la función de marca. Poco a poco vamos a ir conociendo el grupo de jugadores, aunque tengo que decir que ya veníamos haciéndole seguimiento en varios partidos y me dejo cosas interesantes” destacó Herrera.



El Huila después de un trabajo táctico programado para este sábado en la mañana, partirá en horas de la tarde con 18 jugadores para enfrentar al onceno barranquillero.



Una segura novedad en el equipo inicialista será el regreso del central Luis Felipe Cardoza quien ocupará la posición del expulsado Jean Pestaña.



Cardoza confía en una buena tarde, "Para nadie es un secreto las virtudes del equipo que vamos a enfrentar, pero nosotros entendemos también que es un rival que motiva y una bonita oportunidad para encaminar este equipo por la senda del triunfo. Sabemos que debemos estar concentrados los noventa minutos, ser muy aplicados y ser un solo colectivo en defensa y ataque. Ese será el secreto para tratar de buscar un buen resultado”, indicó el defensa vallecaucano.

Alineaciones probables

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahíta, Rafael Pérez, Willer Ditta, Germán Gutiérrez; Luis Narváez, Víctor Cantillo, Matías Fernández, Fabián Sambueza, Freddy Hinestroza; Teófilo Gutiérrez.



Atlético Huila: Carlos Mosquera; Elacio Córdoba, Víctor Moreno, Felipe Cardoza, Tomás Maya; Diego Moreno, Michael Ordoñez; Andrés Amaya, Jorge Aguirre, Kevin Agudelo; Cristian Cangá.





ADN

DEPORTES

Barranquilla





JOSÉ DIEGO CARDOZA SANCHEZ

Para EL TIEMPO

Neiva

En Twitter: @jdiegodeporte