DT del América no tomará la Superliga como una pretemporada

Juan Cruz Real llegó al América campeón con varias misiones muy importantes. Mostrar un trabajo serio que ayudara a superar lo hecho por el técnico Alexandre Guimaraes, ejecutar su modelo en medio de la pandemia y sacar lo mejor de sus jugadores, tras la salida de futbolistas como Matias Pisano y Michael Rangel.

La hora llegó y este martes en la Superliga, contra Junior, tendrá el primer reto para comenzar a poner los números a su lado y darle al América un título que no tiene en sus vitrinas.



Nómina. Han salido jugadores que fueron muy importantes para la institución. La nómina que tenemos es muy buena, quizá no tan extensa, pero son jugadores buenos. Tenemos para pelear por esa liga Liga y ser protagonistas del torneo.



Le puede interesar: (Meluk le cuenta... (El verdadero problema de James)).



¿Superliga será pretemporada? No, para nada. Pensamos en poder darle el título en la institución, la plantilla lo tiene claro. Los futbolistas nos lo transmiten. Primero tenemos Junior y después pensamos en el plano internacional.



Modelo de juego. Creo que hubo jugadores con pasado reciente que fueron importantes, pero tengo plena confianza en la plantilla que tengo. Muestran aprendizaje para seguir evolucionando. Tenemos que apuntar a ser mejor equipo. El rodaje y competencia hará que seamos más eficaces en momentos de juego. Estamos muy tranquilos en lo que vemos de los futbolistas. Da cierta certidumbre a lo que podemos demostrar en el campo.



También lea: (IDRD dice que Millonarios y Santa Fe aún no pueden usar El Campín).



¿Entrenamientos suficientes? Para ningún entrenador en este contexto han sido suficientes. Lo importante es entender a adaptarnos a este contexto. No nos tenemos enfocar en el tiempo que tuvimos, sino maximizamos lo que tuvimos. En el tiempo que tuvimos fuimos creativos, trabajamos con imágenes, en ese sentido, estamos en las mismas condiciones.



DEPORTES