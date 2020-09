¡Vuelve el FPC! Junior y América, por el primer sorbo de la Superliga

El técnico uruguayo Julio Comesaña y su equipo, el Junior de Barranquilla, recibirán este martes a un renovado América de Cali en el partido de ida de la Superliga colombiana, que supone el regreso del fútbol al país tras casi seis meses de parón por la pandemia de la covid-19.

El escenario será el estadio Romelio Martínez, de Barranquilla, al que no se permitirá el acceso de aficionados y en donde el 'Tiburón' disputará sus juegos como local buena parte de este mes mientras la Alcaldía termina de adecuar el Metropolitano de cara a la Copa Libertadores y al inicio de las Eliminatorias a Catar 2022.



La atípica final, que usualmente se disputa en las primeras semanas del año, se jugará apenas unos días después de que los clubes recibieran el aval para los entrenamientos en equipo, pues en las últimas semanas únicamente estaban habilitadas las prácticas individuales.



Una de las principales novedades es que en el banquillo ya no habrá solo cinco jugadores, sino que esa cifra se aumentó a siete y, como en la mayoría de torneos del mundo, se permitirán cinco cambios por equipo en el encuentro.



Tampoco se permitirá el acceso de periodistas ni fotógrafos al encuentro, a excepción de los que trabajan en el medio que transmite los partidos por televisión.



El Junior basa sus expectativas para este juego en sus fichas más experimentadas, como el portero Sebastián Viera y el delantero Teófilo Gutiérrez, así como en el goleador Miguel Borja y en el central Germán Mera.



Igualmente inscribió para las competencias que quedan en 2020 al artillero Michael Rangel, quien fue goleador del Torneo Clausura del año pasado, la gran figura del título del América de Cali y a mitad de año regresó al Junior tras culminar un préstamo con los 'Diablos Rojos' y a la espera de definir su futuro.



El último partido que disputó el club barranquillero fue el 11 de marzo en Ecuador cuando cayó 3-0 con el Independiente del Valle en la segunda jornada del Grupo A de la Copa Libertadores.



Por su parte, el conjunto caleño llegó renovado tras las salidas del técnico brasileño Alexandre Guimaraes, quien no pudo llegar a un acuerdo con las directivas para continuar con el equipo que sacó campeón en 2019; Rangel, que se ganó a la hinchada con sus goles, y el extremo argentino Matías Pisano, que tampoco pudo arreglar su continuidad en el América.



Al frente de los 'Diablos Rojos' estará el entrenador argentino Juan Cruz Real, quien fue designado como reemplazo de Guimaraes y aseguró este lunes que su equipo se ha tratado "de adaptar lo mejor posible al contexto" de cara a este encuentro.



"La mejor versión de los equipo se irá viendo a medida de que la liga inicie", dijo el estratega en una rueda de prensa y agregó que ambos equipos, por la naturaleza de los entrenamientos, llegan "en las mismas condiciones".



A pesar de las salidas, el América depositará sus esperanzas en el veterano goleador Adrián Ramos; Carlos Sierra, centrocampista de rendimiento destacado, y Marlon Torres, líder de la defensa.



"Yo creo que el grupo ha aceptado muy bien la idea que el profe nos ha transmitido, obviamente sabemos que todo lo hace mirando los jugadores que tiene y tenemos un plantel que está dispuesto siempre a crecer", expresó Ramos, exjugador del Granada y del Borussia Dortmund.



El último partido que disputó el América fue el 10 de marzo y en él derrotó 1-2 a la Universidad Católica en el estadio San Carlos de Apoquindo de Santiago por la segunda jornada del Grupo E de la Copa Libertadores.

Alineaciones probables:

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Germán Mera, Danny Rosero, Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Larry Vásquez, Edwuin Cetré, Freddy Hinestroza; Teófilo Gutiérrez y Miguel Borja. DT: Julio Comesaña.



América de Cali: Éder Chaux; Cristian Daniel Quiñonez, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Edwin Velasco; Luis Paz, Rafael Carrascal, Carlos Sierra; Duván Vergara, Yesus Cabrera y Adrián Ramos. DT: Juan Cruz Real.



EFE