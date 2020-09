Adrián Ramos contó la fórmula para que América derrote a Junior

Adrián Ramos no tuvo el regreso que esperaba al fútbol colombiano. Sus presentaciones con América de Cali dejaban el sinsabor de buenos movimientos, pero ausencia de goles. Después llegó la lesión, pero la pandemia hizo que volviera con todo por disputarse.

Este martes contra Junior, en la Superliga, Ramos tiene una misión difícil: ser el remplazo del goleador Michael Rangel. Sin embargo, el jugador dice estar listo y con la idea de aprovechar las debilidades de su rival.



Sistema de Junior. Todos conocemos el fútbol de Junior, en los últimos años ha estado en las finales peleando, es un equipo que sabe jugar al balón. Tenemos que tratar de contrarrestar eso, no pensar tanto en Junior, sino en nuestras virtudes para contrarrestar lo de nuestro rival.



Trabajo. Creo que el grupo es consciente de lo que se viene. Hay muchos partidos por la situación que se está viviendo, más allá de que no se han tenido los entrenamientos normales, hemos hecho un buen trabajo mental y físicamente. La competición va poniendo a punto y ojalá que nosotros en el menor tiempo tengamos una gran forma.



Defensa de Junior. Sabemos que tiene una defensa muy fuerte, más allá de eso se conocen un poco y como todo, tienen sus debilidades y esperamos poder aprovechar nuestras virtudes y atacar esas debilidades. Ojalá nos salga el partido como lo queremos.

Regresar en la Superliga. Con la situación que estamos viviendo era una incertidumbre, no sabíamos cómo se iba a reiniciar todo. Pensábamos en el día para cuando llegara este momento tuviéramos una forma de poder competir.



