Atlético Junior dio un paso importante para soñar con la clasificación a la siguiente ronda del fútbol colombiano, luego de derrotar con dificultad, 3-1, a Alianza Petrolera, que lo puso en aprietos.

El marcador es largo, pues el elenco visitante se defendió de la mejor manera y a pesar de estar abajo 2-0, pues reaccionó anotó el descuento y puso contra los palos al Junior, que tuvo en el golero Sebastián Viera a su ángel guardián.



Borja, el salvador



Miguel Ángel Borja, en dos ocasiones, y Luis Gonzáles fueron los autores de los tantos del elenco local, que es quinto en la tabla de clasificación.



El descuento fue obra de Kevin Londoño, con un disparo desde fuera del área que dejó sin opciones a Viera.



La verdad es que Alianza fue, por momento, un equipo incómodo, que no dejó jugar al Junior, que tuvo en Yesus Cabrera a la figura del compromiso.



"El segundo tiempo fue muy difícil, porque Alianza Petrolera jugó bien. La victoria es importante porque es un envión anímico para lo que viene", dijo Cabrera.



El segundo tiempo fue intenso, pues el elenco de Barrancabermeja se arrimó al arco local, pero Viera y la falta de puntería de los delanteros impidió el empate.



Junior también estuvo muchas veces por liquidar el partido, pero José Luis Chunga, el portero, y la falta de definición de los delanteros no dejó que el juego se liquidara.



Un penal en el quinto minuto de reposición anotado por Borja dejó las cosas claras, tres puntos para un Junior que los necesitaba para respirar con tranquilidad.



Petrolera, a pesar de irse perdedor, sigue en el octavo puesto, pro a decir verdad mereció un poco más en el Roberto Meléndez de Barranquilla.



