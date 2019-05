Con gol de Viera, Junior salva un punto y es virtual clasificado

Junior de Barranquilla necesitaba un revulsivo, despertar, sacudirse; venía de perder contra Millonarios 2-0 en Bogotá, pero este jueves se vio sorprendido en el Metropolitano por Alianza Petrolera, que le puso muchos problemas, le pegó un susto tremendo mientras ganaba, y de no ser por un tiro libre impecable del arquero Sebastián Viera, quizás no hubiera conseguido el empate, pues no tenía cómo. Al final, un 1-1 que no deja contenta a la afición, pero que al menos le permite a Junior sumar un punto más para estar prácticamente clasificado a los cuadrangulares.

Alianza, que ya estaba eliminado, jugó un partidazo: a los 7 minutos ya ganaba 0-1, con anotación de Luciano Guaycochea, en un gran cobro de tiro libre. Alianza fue una tromba en Barranquilla; tuvo posibilidades, incluso, de ampliar el marcador, terminando el primer tiempo, con una gran posibilidad cuando Jhon Vásquez sacó un potente derechazo y la pelota fue al vertical izquierdo, al que no llegaba el portero Sebastián Viera.



Junior basó sus ideas de juego en la movilidad de Hinestroza, en la experiencia de jugadores como Teo Gutiérrez y en la capacidad de Luis Díaz, pero ni con ellos encontraba la fórmula del empate. Eso sí, se quedó reclamando una falta en el área contra Hinestroza que el juez no consideró como penalti, en el primer tiempo.

Arrancando la segunda parte, otra vez Alianza lo ofendió, lo atacó sin ningún tipo de pudor, y Erik Correa desperdició el segundo gol. En el Metropolitano no lo podían creer. Lo peor es que Junior mantuvo un juego intrascendente, sin peligro, sin opciones. Tuvo acercamientos, pero nada de peligro.



Hasta que llegó el héroe, el portero Sebastián Viera, quien a los 71 minutos empató el partido. El guardameta experto en tiros libres tuvo una gran ocasión cerca del área, y de pierna derecha metió un remate con efecto que dejó paralizado al portero de Alianza, Ricardo Jerez.





Sobre el final del juego, Teo se perdió el gol de la victoria, ya que su remate se fue desviado. Sin embargo, el punto le sirve al cuadro local.



