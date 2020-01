La dupla 'Teo'-Borja ya le da resultados a Junior: 2-0 a Equidad

Con seis caras nuevas, con varias bajas por lesiones (Piedrahita, ‘Cariaco’ González y Sánchez), por inconvenientes familiares (Sherman Cárdenas) y los jugadores que están en la Selección Colombia Preolímpica (Cetré, Fuentes, Ditta y Sandoval), Junior logró salir adelante en su debut en la Liga derrotando 2-0 a Equidad en el estadio Roberto Meléndez.

El anhelado debut de Miguel Ángel Borja con la casaca rojiblanca no pudo ser mejor. El delantero de Tierralta empezó a ratificar su amor por Junior con goles, anotando el que abrió el camino del triunfo sobre los dirigidos por Alexis García.



Borja fue el jugador más incisivo en el ataque juniorista en el primer tiempo contra Equidad, el que más lo intentó y el que más remató a la puerta de Diego Novoa.



Borja estuvo muy vivo en el minuto 36 cuando presionó en la salida a Alex Rambal, lo despojó de la pelota y luego avanzó en solitario hacia el área y a la salida de Novoa, y con la marca encima de Jhon García, la mandó al fondo de la red para poner a ganar a Junior. El festejo fue como se esperaba, con todas las ganas, besando el escudo y gritándolo con el alma con los aficionados de la tribuna sur.



Borja estuvo cerca de aumentar el marcador sobre el cierre de la etapa inicial cuando recibió un pase magistral de Teófilo Gutiérrez, pero su remate se fue desviado.



Antes del gol de Borja, el que estuvo a punto de abrir el marcador fue Teófilo Gutiérrez, quien de taco remató un centro desde la derecha de Fabián Viáfara. La pelota se perdió por escasos centímetros del pórtico asegurador.



Equidad tuvo el empate en el arranque del segundo tiempo a través del recién ingresado Pablo Sabbag, quien recibió una gran pase de Matías Mier, que lo dejó mano a mano con Sebastián Viera, pero su disparo fue rechazado por el portero uruguayo.



El atacante barranquillero fue un peligro constante en los primeros minutos, pero después se fue diluyendo. Equidad tuvo mayor posesión en la parte complementaria, pero no llevó mayor riesgo a la porteria rojiblanca.



La sociedad Teo-Borja no estuvo tan conectada en la segunda parte como en la primera, pero no obstante mostraron destellos de todo lo que pueden brindarle al conjunto tiburón en el campeonato.



Junior liquidó el encuentro a dos minutos del pitazo final, cuando otro debutante: Carmelo Valencia ganó una pelota a Rambal tras un largo despeje de Fabián Viáfara, vio que por el centro venía entrando Teófilo Gutiérrez y se la sirvió precisa para que el delantero de La Chinita, de primera, definiera a contramano del arquero Novoa.



Nítida victoria de Junior, que demostró que tiene recambio y que puede dar más cuando se incorporen todos los jugadores que este sábado estuvieron ausentes.

Síntesis

Junior: Sebastián Viera (6); Fabián Viáfara (6), Dany Rosero (6), Germán Mera (6), Jeison Angulo (6); Leonardo Pico (6), Larry Vásquez (6), Cristian Higuita (5), Freddy Hinestroza (5), Teófilo Gutiérrez (7), Miguel Borja (7). DT: Julio Comesaña



Cambios: Carmelo Valencia por Borja (40 st), Didier Moreno por Higuita (46 st).



Equidad: Diego Novoa (5); Walmer Pacheco (5), Jhon García (6), Alex Rambal (4), Andrés Correa (5); Stalin Motta (5), Pablo Lima (5), Juan Colina (5), Matías Mier (5); David Camacho (5), Carlos Peralta (5). DT: Alexis García



Cambios: Pablo Sabbag (6) por Camacho (1 st), Brayan Torres (5) por Colina (13 st), Brayner De Alba por Mier (19 st).



Partido: Regular



Goles: Borja (36 pt), Teófilo (43 st)



Amonestados:



Junior: Angulo, Teófilo, Rosero



Equidad: Rambal, Mier, Sabbag, Motta,



Estadio: Roberto Meléndez



Asistencia: 12.466 espectadores



Taquilla: $97.880.000



Árbitro: Luis Trujillo



Figura: Borja (7)



SANDRA GÓMEZ

Barranquilla