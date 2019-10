Junior mostró solidez y superó bien al Cali

Atlético Junior ratificó su recuperación futbolística exhibida en las últimas jornadas y derrotó, con goles de Edwuin Cetré, Luis Narváez y Luis ‘Cariaco’ González, 3 por 0 a Deportivo Cali, en juego de la decimosexta fecha de la Liga Águila II, victoria que lo catapultó, de manera momentánea, al segundo lugar en la tabla posiciones del campeonato, con 28 puntos.

El equipo que dirige Julio Comesaña, pero que en la noche de este miércoles tuvo a Luis Grau en la línea, acumuló 3 victorias al hilo y sumó 8 jornadas sin conocer la derrota. La última caída de los barranquilleros fue en casa, el 24 de agosto pasado, ante Once Caldas 1 gol por 0. Después empató frente a Bucaramanga, Huila y Unión Magdalena, al que luego derrotó en la jornada de clásicos. Los últimos triunfos rojiblancos fueron frente a Jaguares, Equidad, Nacional y anoche frente a Cali.

En 20 minutos, 2 goles

Junior se enfrentó a un equipo que, en la primera parte, fue muy liviano, sin peso ofensivo y con poca seguridad en el sector defensivo.



Y muy rápido, a los 8 minutos, empezó a poner ventaja en el marcador. El gol ‘Tiburón’ nació por izquierda de los pies del lateral Gabriel Fuentes, tuvo el sello de Teófilo Gutiérrez y la potencia de Edwuin Cetré en la definición. El primero cuchareteó la redonda a ‘Teo’ quien, con la clase que lo caracteriza, bajó el balón con el pecho, alargó el pase a Cetré y este veloz y con fortaleza enfrentó a un defensor ‘azucarero’ y a ras de piso remató para celebrar el primero de la noche.



Cali no encontró la vía de la recuperación, buscó la salida rápida por el costado izquierdo, especialmente, pero naufragó en sus intenciones de llegar a inquietar al arquero juniorista Sebastián Viera.



En cambio, Junior siguió ejerciendo el dominio del juego y, en un centro al área, Juan Carlos Caicedo tocó el balón con el hombro y el juez central del compromiso, Carlos Herrera Bernal, no dudó en sancionar la pena máxima que, a los 19 minutos, hizo efectiva Narváez con un zapatazo seco y fuerte al arco defendido por Johan Wallens, que poco pudo hacer para evitar el 2 por 0.



Junior mantuvo su intención de manejar el juego con base a la salida segura desde el medio campo, con transiciones ofensivas que, en el tramo definitivo del campo, no lograron el objetivo de aumentar la ventaja.

Lesionado Cetré

Antes de finalizar la primera etapa, a los 30 minutos, Cetré, autor del primer gol del equipo de casa, sufrió una lesión muscular cuando disputaba el balón en el medio campo. El dictamen médico indicó que tuvo una distensión muscular en el isquiotibial de la pierna derecha y este jueves se le realizará un examen que determinará su inactividad competitiva.

Cali, mejora pasajera

La etapa complementaria fue, sin duda, mejor para los dirigidos por Lucas Pusineri, pero esa leve mejoría no fue suficiente para descontar en el marcador. En ataque apareció mucho más Kevin Velasco, quien no tuvo protagonismo en los primeros 45 minutos, pero que, en el complemento, fue el que mejor interpretó la salida y mayor aporte ofensivo les dio a los caleños.



Carlos Rodríguez, por su parte, tuvo un par de remates, el más peligroso a los 21 minutos cuando ingreso por izquierda y sacó un zapatazo que se fue desviado por muy poco, pero, como en la primera mitad, ese juego y la intención de atacar se fue diluyendo hasta volver a ser el Cali liviano, sin generación de ideas para, al menos, descontar la ventaja rojiblanca.

En el contragolpe

La puntilla del juego la clavó el venezolano Luis ‘Cariaco’ González apenas 7 minutos después de su ingreso al campo. Y el gol nació en un hermoso contragolpe gestado desde la zona defensiva, luego de que Cali cobrara un tiro libre muy cerca del área de Junior.



A los 32 minutos Willer Ditta evacuó desde el fondo, el balón aterrizó en el medio campo donde lo esperaba Teófilo Gutiérrez. El pívot de Junior metió un pase al vacío con una precisión milimétrica, González tomó la redonda, cabalgó hasta acercarse al área, enfrentó a Wallens y abajo, cruzado, concretó el gol de una victoria barranquillera que fue más tranquila de lo que se había presupuestado.

Síntesis

Atlético Junior: 3

Sebastián Viera 6; Marlon Piedrahita 6, Willer Ditta 6, Germán Mera 6, Gabriel Fuentes 7; Víctor Cantillo 6, Luis Narváez 7, Sebastián Hernández 6, Daniel Moreno 6, Edwuin Cetré 7; Teófilo Gutiérrez 8. DT. Luis Grau.



Deportivo Cali: 0

Johan Wallens 5; Mateo Puerta 5, Danny Rosero 4, Kevin Moreno 4, Darwin Andrade 5;

Andrés Colorado 4, Juan Carlos Caicedo 4, Déiber Caicedo 5, Carlos Rodríguez 5;

Iván Ibáñez 5 Kevin Velasco 6

D.T. Lucas Pusineri



Cambios:

Junior: Stiwart Acuña por Eduwin Cetré (30'PT); Stiwart Acuña (5) por Luis González (25'ST); Leonardo Pico por Sebastián Hernández (33’ST).



Cali: Rafael Tapia por Kevin Velasco (25' ST); Andrés Arroyo por Iván Ibáñez (25'ST).



Amonestados: Junior: Stiwart Acuña (36' PT), Germán Mera (42’ ST), Víctor Cantillo (44’ ST).

Cali: Darwin Andrade (34’ PT), Andrés Colorado (10’ ST), Iván Ibáñez (17’ ST).



Expulsados: No hubo.



Figura: Teófilo Gutiérrez 8 (Atlético Junior).



Goles: Edwuin Cetré (8’ PT), Luis Narváez (P) (19’ PT), Luis González (32’ ST).



Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Asistencia: 13.367 aficionados

Taquilla: $ 95’062.000

Árbitro: Carlos Herrera Bernal 8



SANDRA ROCÍO GÓMEZ MANRIQUE