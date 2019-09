Increíble, Junior vence al Unión en el sexto minuto de descuento

Un cabezazo de Germán Mera, en la última jugada del partido, le permitió a Junior volver a ganar en Liga del Fútbol Colombiano luego de tres fechas.



Ese tanto del defensor selló el 1-0 contra al Unión Magdalena en el estadio Metropolitano, en Barranquilla, donde prácticamente lo más rescatable para el local fue la victoria, pues nuevamente tuvo una pobre actuación futbolística.

Con esa anotación, la primera del zaguero vallecaucano en su nuevo club, Junior también pudo vencer por primera vez al cuadro samario desde que este año regresó a la primera división, ya que los dos clásicos del primer semestre finalizaron igualados.



Unión Magdalena, que en los primeros minutos no se metió a defender en su propio campo, tuvo la primera oportunidad de gol del juego al minuto 9, cuando Daiver Vega quedó mano a mano con Sebastián Viera, quien achicó rápidamente y controló bien cuando el delantero quiso meterle el balón entre sus piernas. Esa terminó siendo la única llegada con peligro del conjunto dirigido por Pedro Sarmiento.



Poco después el local tuvo su primera aproximación con un remate de Luis 'Cariaco' González que pasó cerca del palo derecho de la portería defendida por Horacio Ramírez.



Édder Farías, el otro venezolano que fue titular con Junior, tuvo dos chances seguidas. Primero desaprovechó un regalo del portero Ramírez, quien soltó el balón y el delantero lo mandó por encima de la portería.



En la otra, Farías se levantó dentro del área y conectó de cabeza un centro del lateral derecho Marlon Piedrahita. Ramírez voló a su palo derecho y envió el esférico al tiro de esquina.



La misma fórmula del centro de Piedrahita la volvió a utilizar el cuadro rojiblanco, ahora llegándole el envío a Teófilo y el de La Chinita cabeceó desviado.



En el segundo tiempo fue la feria del bostezo. Un partido aburrido en el que Unión se dedicó a defender. Junior tuvo el balón, pero no supo generar volumen de juego y opciones de gol.



Fue tan pobre lo del local que la primera oportunidad clara que tuvo fue a 8 minutos del final, cuando Yohandry Orozco habilitó a Víctor Cantillo, volante que pisó el área y terminó definiendo mal por encima de la portería.



Seguidamente el que la tuvo fue Fredy Hinestroza, quien estando de frente al arco cabeceó desviado un centro de Teófilo Gutiérrez.



Al minuto 43 también le quedó una oportunidad al lateral Piedrahita, a quien le llegó la pelota tras un mal despeje del visitante, pero estando al borde del área disparó por encima del pórtico.



Y cuando los samarios hacían cuentas con el punto que estaban logrando en el Roberto Meléndez, fallaron al no poder despejar del área el balón, Mera se levantó y cabeceó al palo de la mano derecha de Ramírez para anotar en el sexto minuto de adición el tanto que le sirvió al onceno rojiblanco para llegar a 14 puntos. Su rival quedó con 8 unidades y sigue comprometido en la tabla del descenso.



Este fue el primer partido de Junior sin su técnico Julio Comesaña en el banco, luego de la sanción de un mes y dos semanas que recibió por agredir al argentino Lucas Pusineri, entrenador del Deportivo Cali.



En la fecha 11, Unión Magdalena recibirá al Deportes Tolima el próximo sábado (3:15 p.m.), mientras que Junior visitará al Atlético Huila el domingo (8 p.m.).



RONALD SOTO

Barranquilla ​