Junior toma ventaja al vencer a Millonarios en Barranquilla

El Junior tomó ventaja, venció a Millonarios 3-2 en el juego de ida de la semifinal, en Barranquilla, pero no liquidó. No pudo hacerlo. Se encontró con un rival que peleó hasta el final, que luchó y que quedó vivo con este resultado. El domingo, en Bogotá, se define el finalista de esta reñida serie.

En Barranquilla pasó de todo. Una semifinal candente. En Millos se notó la falta de fútbol, no jugaban un partido hace más de un mes. Además, el equipo sintió las ausencias que tuvo. Sufrió mucho en defensa. Y sin embargo, nunca bajó los brazos, al punto de que apretó a Junior y logró un resultado que no es dramático.

Sambueza celebra su gol contra Millonarios.



El cuadro barranquillero no tuvo ni a Borja ni a Teo, su poderoso ataque, y sin embargo, se mostró feroz arriba. Empezó ganando muy rápido. Apenas iban 10 minutos cuando apareció Didier Moreno con un pelotazo perfecto a Fuentes, que centró a Carmelo Valencia, que estaba bien ubicado para empujar la pelota.



Pero Junior sufre. Sus errores defensivos no se han exorcizado. A los 20 minutos vino un saque largo del arquero Vargas, la pelota le cayó a Mackalister, que le hizo un toque genial a Uribe, un pase que era medio gol; el delantero capturó y venció a Viera para poner el empate, para mostrar las cartas, para evidenciar que Millos estaba en la pelea.

Pasaron los minutos, el equipo azul los empezó a sentir. Junior se creció. Y encontró el segundo al minuto 39. Fue un gol de esos que dejan en ridículo a las defensas. Le tocó a la de Gamero. Nadie pudo contener la embestida de Ditta, quien desde mitad de cancha avanzó, a tropezones, y en Millos le hacían calle de honor; cuando Rosales fue a ponerse en frente, se fue al piso, endeble, y Ditta siguió de largo y tiro el centro para que Carmelo celebrara otra vez.



Parecía que Millonarios se derrumbaba, que se derretía, sobre todo cuando llegó el tercero. Fuentes entró por la zona de Rosales y tiro el centro para Sambueza, que esperó la pelota con tranquilidad, y nadie reaccionó en la defensa, mucho menos el volante Jáder Valencia, que tenía la marca y poco hizo por estorbar. Sambueza cabeceó y anotó.

Así que todo estaba mal para Millonarios. El equipo se fue al descanso con la derrota en las piernas y en la cara. Gamero sacó a Rosales y a Valencia, metió a Paz y Guerra.



El equipo guardaba algo. Le quedaban fuerzas. Así fue como Arango por poco sorprende empezando la segunda parte, con una chilena, pero se le fue por arriba. A los 11 minutos de esa parte final, Arango ya no perdonó más. Le quedó servida una pelota de frente al arco, remató solo y, con precisión, fue el segundo.



Junior pudo ampliar, obtener un resultado más tranquilizante, pero no lo hizo. Homer Martínez aún se pregunta cómo su remate pegó en el palo.



Millos también pudo empatar, antes del pitazo final, y Márquez también se debe estar preguntando cómo pateó tan chueco. Falló solo, de frente al portero. Y Gamero no lo podía creer.



Eso fue todo para ambos: Junior ganó, pero por poco, pero ganó. Millonarios perdió y quedó en pie.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

