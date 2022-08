Junior sacó la casta y derrotó con contundencia a Deportivo Independiente Medellín, 4-2, en la séptima fecha en la Liga II-2022.



El conjunto barranquillero se recuperó de la derrota contra Once Caldas y con goles de César Haydar, Walmer Pacheco, Carlos Bacca y Fernando Uribe, sacó una gran diferencia sobre los antioqueños, quienes descontaron a través de Jean Pineda y Jorge Segura.

El primer tiempo fue para un Junior que se caracterizó por ser un equipo agresivo en ataque. Al minuto 3, sorprendió al DIM, abriendo el marcador por intermedio de César Haydar, quien aprovechó un rebote defensivo y con un remate de media distancia, anotó su primer gol como profesional.

Lluvia de goles

Junior vs. Medellín.

Medellín no lograba reaccionar y los locales sometían con juego largo y dominio de balón. Al minuto 23, Carlos Bacca con un remate de media distancia, exigió a Andrés Mosquera Marmolejo. Un minuto después y mediante una jugada colectiva, la pelota le quedó a Freddy Hinestroza por izquierda, quien desbordó y sacó un centro que pasó al segundo palo para que Walmer Pacheco de volea ampliara el marcador para Junior. El ex La Equidad, anotó su primer gol con el equipo ‘tiburón’ en 41 partidos disputados.



No hubo grandes emociones hasta el minuto 45, cuando Fabián Sambueza rompió las líneas defensivas y sirvió un pase para que Carlos Bacca probara nuevamente sobre el pórtico rojo, pero la pelota se fue desviada.

En la etapa complementaria, al minuto 6, Carlos Bacca aprovechó un error en salida de Juan Guillermo Arboleda para que el delantero ingrese al área y defina a placer a la salida de Andrés Mosquera Marmolejo. El ex Sevilla, Granada, entre otros anotó su segundo gol en su regreso al fútbol colombiano.



Sin embargo, al minuto 12, Medellín descontó a través de Jean Pineda, tras una jugada colectiva que derivó en un desborde de Yulián Gómez para que el ex Real Cartagena defina a la salida de Sebastián Viera, decretando el 3-1 parcial.



Al minuto 24, Fernando Uribe anotó el cuarto gol para Junior, tras una recuperación de Deossa y una jugada colectiva donde intervino Carlos Bacca, quien filtró a Uribe para que definiera con precisión. Tras la celebración del gol, el jugador se lesionó y tuvo que ser sustituido por Edwuin Cetré. Otro cambio hizo Junior, ingresando Carlos Esparragoza en lugar de Carlos Bacca.



En los minutos finales, Medellín intentaba llegar al área rival, con más ímpetu que precisión. Junior seguía con intensidad y control de la pelota. Al minuto 3 del tiempo de descuento, Jorge Segura con golpe de cabeza descontó para el conjunto antioqueño en el marcador.



En la próxima fecha, Junior visita en Cali al América, mientras que Independiente Medellín recibe en el Atanasio a Santa Fe.





