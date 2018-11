Junior, a seguir con su buen fútbol y vencer a Rionegro de visitante

Dentro de la alentadora realidad que vive Junior, marcada por la semifinal liguera que comenzará este jueves como visitante frente a Águilas de Rionegro, aparecen hechos que marcan los pasos del grupo.

“El jugador necesita del empuje. Nosotros jugamos para ganar y la razón del equipo es la gente. Si la gente no va al estadio es porque no estamos cumpliendo. Yo no voy a decirle a la gente que vaya porque tendrá sus razones”, sostuvo el entrenador Julio Comesaña en declaraciones que le dio a EL TIEMPO, refiriéndose al escaso acompañamiento que ha tenido su plantel este semestre.



La reflexión se hizo fuerte entre los dirigidos por Comesaña, después de que en Bogotá el domingo pasado, Junior jugó en el estadio Metropolitano de Techo con las tribunas colmadas de hinchas tiburones. A simple vista, los seguidores junioristas en Bogotá se hicieron sentir más que los de Barranquilla. “Esperemos que la gente nos acompañe”, afirmó esta semana el portero uruguayo y capitán del equipo, Sebastián Viera.



Por otra parte, un detalle que fortalece a la plantilla es notar que Junior no ha perdido series semifinales de Liga desde que se disputan los llamados torneos cortos. Las cinco veces que disputó llaves de ida y vuelta clasificó a la gran final. En el primer semestre de 2010 y el segundo de 2011, cuando consiguió su sexta y séptima estrellas, se impuso en semifinales al DIM y Millonarios, respectivamente.



En esta ocasión el conjunto de Rionegro, al margen de su escaso historial, no representa un rival de menor nivel. Clasificó a la liguilla ocupando el séptimo puesto con 32 puntos, superado por Junior en diferencia de goles. “Todo el que está en semifinales tiene algo que mostrar y nadie regala nada”, dijo el volante Víctor Cantillo.



“Yo no quiero hablar de Rionegro porque ya escuché algunas declaraciones del señor Bernal (Jorge Luis) hablando del dinero que ganan los jugadores y eso”, expresó Comesaña, después de que el timonel del equipo paisa manifestara que con el salario de un juniorista le podían pagar a 10 de su escuadra.

Alineación probable:

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Willer Dita, Rafael Pérez, Gabriel Fuentes; James Sánchez, Luis Narváez, Víctor Cantillo, Jarlan Barrera; Luis Díaz y Teófilo Gutiérrez. DT: Julio Comesaña.



WILHELM GARAVITO

Redactor ADN

Barranquilla