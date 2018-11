Los grandes retos que tiene el Junior en 12 días

Junior de Barranquilla es el equipo de moda en Colombia, pero eso tiene sus consecuencias, sus presiones.

El club colombiano afronta en solo 11 días varios retos: es finalista de la Liga colombiana, de la Copa Suramericana, un viaje a Brasil y cuatro partidos claves para la historia de la escuadra dirigida por Julio Avelino Comesaña. Acá, los retos.



1. Dos finales. Junior tendrá la opción de jugar por el título del fútbol colombiano contra el Medellín, el sábado 8 de diciembre en Barranquilla y el domingo 16 disputará el partido de vuelta en Medellín. Además, disputará la final de la Copa Suramericana contra Atlético Paranaense de Brasil, el 5 y el 12 de diciembre.



2. Jugar sin Teo. El delantero insignia del equipo, Teófilo Gutiérrez, estará ausente, al menos, en el partido de ida de la final de la Copa Suramericana contra el Atlético Paranaense. Gutiérrez fue expulsado el jueves pasado en la semifinal contra Santa Fe y será una sensible baja. Es posible que también se pierda el juego de vuelta en Brasil. De igual manera, no contará con Gabriel Fuentes, quien recibió doble tarjeta amarilla contra Santa Fe.



3. Sin Viera y Fuentes. El portero titular de Junior, el uruguayo Sebastián Viera, se ha perdido el encuentro de semifinales de la Liga colombiana con el Rionegro y el jueves no jugó contra Santa Fe la vuelta de la semifinal de la Copa Suramericana. Viera sufre un esguince traumático en la rodilla izquierda y no ha podido recuperarse.

Sebastián Viera, arquero del Junior. Foto: Archivo EL TIEMPO

4. Cancha sintética. Junior disputará el partido de vuelta de la final de la Copa Suramericana el 12 de diciembre próximo en el estadio Arena de Baixada en Curitiva (Brasil), escenario que sirvió para que se disputaran partidos del Mundial del 2014. El tema es que tras una remodelación, la cancha tuvo que cambiarse de césped natural a artificial, debido a las irregularidades del campo, terreno en el que no está acostumbrado a jugar.





