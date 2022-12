El médico del Junior de Barranquilla, Javier Fernández, aseguró que el equipo ya tiene a cuatro jugadores citados a realizarse los exámenes médicos, este sería el último procedimiento antes de firmar contrato e ingresar a la plantilla del equipo.



El miércoles tenemos evaluaciones que el área administrativa ha vinculado, no tengo los nombres, pero me dijeron que son cuatro jugadores”, así lo aseguró Javier Fernández, médico del equipo.



Fernández añadió también que la cita es este miércoles de diciembre a las 8:30 de la mañana, si bien, reiteró que no le fueron otorgados los nombres, mencionó que, “mi responsabilidad es hacer una nueva valoración y decir en qué condiciones se encuentran para la próxima temporada”.

Por su parte, tras los resultados positivos de los examenes, el club podría estar anunciando en los próximos días sus nuevos fichajes, para reforzar la plantilla para la próxima temporada.



Por su parte, el médico, que habló en el programa Satélite de Barranquilla, mencionó también que casi todos los jugadores están en un descanso, algunos jugadores no disfrutarán del receso pues se encuentran en recuperación, ya que vienen de cirugías, estos son, el delantero Freddy Hinestroza, el centro campista Enrique Serje, y el defensa central Homer Martínez.

