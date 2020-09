'No me voy tan preocupado': Julio Comesaña

El técnico del Junior, Julio Comesaña, analizó la derrota de su equipo este martes contra América, en la ida de la final de la Superliga, 1-2.



El DT concluyó que la expulsión de Mera fue definitiva en el resultado final. Sin embargo, dice que no queda "tan preocupado".

Hombre menos: "La expulsión provoca un perjuicio muy grande. Lo de Borja estaba establecido. Teníamos que armar dos líneas de cuatro. Fue un esfuerzo muy grande.



Corregir: "Recién ha terminado, hay mucho que analizar en lo individual y colectivo, es prematuro para pensar en Cali. Con el paso de las horas veremos".



Errores: "Hay que analizar los hechos, a los 20 minutos te quedas con 10, contra América, que tiene buenos jugadores. De alguna manera los controlamos hasta esas situaciones confusas. No me voy tan preocupado, no voy a hablar si dominamos o no. El partido era lo que era. Haremos el análisis de lo que se hizo bien y mal".



Trámite: "Estaba preocupado cuando echaron a Mera, había que hacer trabajo defensivo, serio, para mantener el 1-0 y contraatacar. Lamentablemente esas dos situaciones nos impidieron el resultado. Debo analizar todo lo que pasó".



Volantes: "Hicieron un excelente tarea, enfrentar un medio campo de América que sumaba gente, volantes externos hacia adentro. haciendo superioridad, logramos equilibrar posicionalmente".



