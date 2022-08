Este miércoles se inició la fase semifinal de la Copa Colombia y con el clásico costeño que terminó en poder de Unión Magdalena, que derrotó 0-1 a Junior en el Metropolitano.

Un penalti que dilapidó Carlos Bacca y el gol de Fabián Cantillo, ambos en el primer tiempo, fueron las acciones más importantes de los primeros 90 minutos de esta semifinal costeña.



El equipo de David Ferreira se aprovechó del "bajonazo" del Junior e impuso su juego en Barranquilla. Juan Cruz Real no encontró el camino, lució errático gran parte del partido, no encontró conexiones en la mitad de la cancha y los atacantes se vieron perdidos.

Junior sufrió

Transcurría el minuto 16 cuando se dio la primera polémica del partido, en la que el VAR intervino. Se trató de un despeje del defensor Nicolás Gil que fue sancionado como una imprudencia en el área sobre Walmer Pacheco. El encargado de ejecutar el penalti, a los 23', fue Carlos Bacca. El arquero Ramiro Sánchez adivinó el palo y evitó el gol.



Apenas pasaron cinco minutos desde la atajada de Sánchez cuando Unión encontró el camino al gol. Todo se dio tras una buena recuperación de Fabián Cantillo en campo rival, se la jugó en una pared con Roberto Hinojosa y aprovechó un error defensivo para mandarla al fondo.



Junior intentó reaccionar y lo buscó con juego por bandas. Centro de Pacheco al que nadie alcanzó a llegar. Antes de irse al descanso, se dio el cabezazo desviado de Carmelo Valencia tras un tiro de esquina. Nada resultó porque no hubo claridad.



En el inicio del segundo tiempo el panorama no cambió mucho y el partido siguió cortándose con reiterativas faltas. Sin embargo, con el pasar de los minutos y tras un par de movimientos en su once, Junior recordó el camino para llegar al arco de Sánchez y generó un par de acciones que le dieron emoción al partido. En la tribuna los hinchas estallaron con cada jugada que no finalizó.



A los 76 minutos, Luis 'Cariaco' González probó los reflejos de Ramiro, con un zapatazo desde afuera del área.

En el último suspiro del juego, el VAR tuvo que entrar a revisar otra acción con tinte a polémica. Posible mano de Márquez en un balón aéreo que disputó con Ómar Albornoz, que al final no se sancionó. Al final, firmaron el 0-1.



REDACCIÓN FUTBOLRED

