Junior no respalda a Comesaña en su tutela contra el Gobierno

Sigue la polémica en torno al técnico Julio Comesaña respecto a la restricción que tendrá para dirigir al equipo cuando se reactiven los entrenamientos, por las medidas del Gobierno Nacional respecto a los mayores de 70 años.

Junior emitió un comunicado en el que expresó que la decisión de Comesaña, de 72 años, de entutelar al Gobierno al considerar que se violan sus derechos laborales, es una decisión personal que no involucra al club.



"Es claro que el ciudadano puede interponer las acciones que consideren necesarias para garantizar su derechos fundamentales, respetamos más no compartimos en este caso la interposición de la acción, decisión personal de nuestro entrenador y estaremos atentos a las decisiones del juez de tutela".



Junior expresó que es respetuoso de todas las medidas que ha implementado el Gobierno para combatir el covid-19.



El club aclara que existen otras instancias y espacios en los que se puede discutir esta medida que afecta al entrenador del equipo, como el diálogo con las autoridades.



Comesaña alega que lo dejen trabajar, ya que el 8 de junio comienzan los entrenamientos de los equipos en Colombia.

📰 Comunicado de prensa Junior FC a la opinión pública. Caso: Tutela interpuesta por nuestro entrenador Julio Comesaña. @infopresidencia#VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/cRMRuYMfI8 — Club Junior FC - Desde casa 🏡 (@JuniorClubSA) May 29, 2020





