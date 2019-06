Junior pegó primero en la final y se llevó la victoria contra Pasto

Junior venció 1-0 al Deportivo Pasto en el partido de ida la gran final de la Liga del Fútbol Colombiano, en medio de un ambiente festivo en el estadio Metropolitano, que por segundo semestre seguido recibió el primer juego de la serie por el título.

El primer tiempo se dio como se esperaba, con Pasto bien parado en la cancha, cerrándole los espacios a Junior, que no logró rematar ni una sola vez directo a la portería.



Ni siquiera lo logró en los dos descuidos de los visitantes. El primero cuando al minuto 3 no pudieron sacar el balón del área, James Sánchez lo tomó, se acomodó pero disparó desviado. El otro fue un centro de Marlon Piedrahita que Michael Rangel por poco no alcanzó a conectar.



Tampoco tuvo trabajo el portero Sebastián Viera, pues los pastusos fueron inofensivos, perdían la pelota rápidamente y apenas intentaron con tres remates que pasaron lejos del arco.

El local reclamó un penal al minuto 32, en una acción en la que el lateral Germán Gutiérrez llegó al área perseguido por el delantero Andrey Estupiñán, quien atropelló al defensor y este cayó el piso. El árbitro Alexander Ospina, que lució nervioso en el juego, no lo consideró como falta.



Para el segundo tiempo el técnico Julio Comesaña cambió el plan inicial de los dos delanteros, excluyendo a Rangel y metiendo al volante Fabián Sambueza a jugar por la derecha, con Fredy Hinestroza por el otro costado y Teófilo Gutiérrez en punta; mientras que Sánchez y Víctor Cantillo tenían la obligación de empezar a generar el juego desde la mitad del campo.



Y justamente fue Sambueza el protagonista para la apertura del marcador, que llegó sin que aún lograra plena mejoría en el juego. Al minuto 20 el argentino cazó un rebote al borde del área y sacó un derechazo que se desvió en su compañero Fuentes, quien estaba en el piso y terminó ayudando a descontrolar al arquero Neto Volpi.



Instantes después el onceno rojiblanco llegó otra vez. Piedrahita habilitó a Teófilo y el de La Chinita impactó fuerte, la esférica se le pasó entre las piernas a Volvi y alcanzó a rechazarla el zaguero Gersson Perea.



El mismo Teófilo intentó dos veces más. Primero con un disparó rasante que Volvi controló en dos tiempos y después intentando 'bañar' al brasileño.



Tras el gol el técnico Alexis García incluyó a dos delanteros más y trató de soltar un poco a su equipo, pero no logró crear peligro en el pórtico de Viera y Junior logró mantener una mínima ventaja de cara al encuentro de vuelta, que no se jugará en Ipiales.

Síntesis



Junior 1-0 Deportivo Pasto



Junior: Sebastián Viera (6); Marlon Piedrahita (6), Rafael Pérez (6), Gabriel Fuentes (6), Germán Gutiérrez (6); Luis Narváez (6), Víctor Cantillo (6), James Sánchez (5), Fredy Hinestroza (6); Teófilo Gutiérrez (6) y Michael Rangel (4).

D.T.: Julio Comesaña.



Cambios: Fabián Sambueza por Rangel (1 st), Sebastián Hernández por Sánchez (11 st) y David Murillo por Germán Gutiérrez (42 st).



Gol: Sambueza (20 st)



Deportivo Pasto: Neto Volpi (6); Fabián Viáfara (5), Gersson Perea (5), Ainer Figueroa (6), José Ortiz (5); Daniel Giraldo (6), Camilo Ayala (6), Henry Rojas (5), Mariano Vásquez (6), Jown Cardona (6); Andrey Estupiñán (5).

D.T.: Alexis García



Cambios: Carlos Hidalgo por Rojas (24 st) y Ray Vanegas por Vásquez (40 st)



Partido: Regular



Figura: Fabián Sambueza



Amonestados: en Junior: Marlon Piedrahita y Rafael Pérez. En Paso: Daniel Giraldo



Expulsados: No hubo



Estadio: Roberto Meléndez



Asistencia: 40 mil personas aproximadamente



Taquilla: No fue suministrada.





Ronald Soto

Para EL TIEMPO Barranquilla